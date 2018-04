Adva van a Racionálisan Gondolkodó Férfi, aki roppant megfontolt, de érzelmileg egyáltalán nem érinthető. És jaj annak az Emocionálisan Terhelt Nőnek, aki összeakad ezzel a pasival...

Hiszen a férfi nem árul zsákbamacskát, ő kitálal. Őszintén. Hogy tőle senki ne várjon semmit. Nem is ígér semmit - lelki támaszt végképp nem. Csakis stabil, "tartameddigtart" szexuális kapcsolatot. Ő a megtestesült, klasszikus értelemben vett, tisztességes szexpartner. Aki mereven elhatárolja magát minden olyan emocionális hatástól, ami akár egy kicsit is közelebb vihetné a nőhöz.

De jó is ez! Mennyire fesztelen és veszélytelen! Nincs fölösleges magyarázkodás, nincsenek ígéretek, nincsenek felvállalhatatlan szerepek. És különben is, tök jó egyedül. Könnyebb. Nem kell elköteleződni, és nem kell egy kapcsolatnak nevezett státuszban vergődni, ami mellett kevesebb idő lenne a tartalmas szórakozásra - meg a munkára. Így ő nem is akar többet az ellenkező nemtől, csak a legszükségesebbet, azaz szexet.

De mit adott Isten, Emocionálisan Terhelt Nő pont belefutott ebbe a nyers, őszinte, önmagát felvállaló - amúgy lenyűgöző személyiségű - pasiba, akivel még a kémia is működött, és ez volt a veszte. Mert szegény Emocionálisan Terhelt Nő el akarta hinni a hihetetlent, hogy ő is el tudja nyomni magában az emocionális terheket, és alkalmas lehet egy racionálisan távolságtartó viszonyra.

Pedig a Férfi mindent megtett azért, hogy eltapossa a hiú ábrándok csíráját is: az egyenességen túl felajánlotta a megszoksz vagy megszöksz lehetőségét is, és legkevésbé sem kívánta a maga képére formálni az Emocionális Nőt. De ő mégis alkut kötött, és azt hazudta magának, hogy mindez elegendő lesz számára. Egy szó mint száz: vállalta a szexpartner szerepét, és megpróbálta megtartani a kellő távolságot.

De mivel ez sajna-bajna csak önámítás volt, így hiába is ígért bármit, csődöt mondott. És lassacskán hinni kezdett abban, hogy a szexuális vonzalmon túl mást is megélhetek a Racionális Férfival. Aki persze ezt alapból nevetségesnek gondolta, hiszen nincs itt másról szó, mint az érzékek puszta összecsapásáról. Ekkor az Emocionális Nő józan esze elkezdett riadót fújni: innen menekülni kell. De hát mikor hallgatott egy Emocionális Nő a józan eszére?

Szóval, inkább játszmázni és manipulálni kezdett. Hazudott, csalt, kifordult önmagamból. Erőszakosan nyomult, le akarta kötni az idejét - de legfőképpen meg akarta mutatni a Racionális Férfinak, hogy mennyire szüksége van a Nőre az ágyon kívül is. Mert bekövetkezett, amire mindannyian számítottunk: rövid idő alatt beleszeretett a Férfiba. Ezért inkább a küzdelmet választotta a távolodás helyett. Logikus a kérdés, hogy miért. Na, erre a legnehezebb megadni a választ.

Össze volt zavarodva?

Lelkileg érzékeny stádiumban volt?

Netán reménykedett? Hogy hátha majd eléri azt, amit másnak még nem sikerült.

Vagy csak dacolt a sorsával...

Hogyan tovább? A férfi vitathatatlanul korrekten kifejtette a vágyait, és ennek megfelelően, konzekvensen taszította magától az érzékeny szálak leghalványabb gondolatát is. És a nő csak emocionális volt, de nem hülye, sem süket, így ezzel pontosan tisztában volt.

Marcangolta magát, mert megígérte, hogy elfogadja az alku valamennyi pontját - mégis jól beleszeretett a Férfiba. Vagy ez talán nem is szerelem? Talán csak szerette volna egy kicsit fontosnak érezni magát? Talán csak nem akart holmi életre kelt szexuális segédeszközként tekinteni önmagára? Lehetséges...

De egyre csak ott motoszkált benne a kérdés: "Vajon akkor sem akarna tőlem semmit, ha tudná, milyen érzés szeretni? Mi van akkor, ha boldogabb lenne, ha hagyná ezt megtapasztalni? Csak úgy megfontolatlanul, sodródva?"

Persze mindez merő fikció. A Racionálisan Gondolkodó Férfit sosem lehet más mederbe terelni, ahogy az Emocionálisan Terhelt Nőt sem. Ezért valószínűleg szép lassan kifullad majd a szexpartneri viszonyuk: a férfi megunja, hogy többet várnak tőle, és a nő pedig az örök várakozást unja meg. Szóval, egy napon majd elsétálnak két különböző irányba. És sosem tudják meg, hogy mi lehetett volna, ha...

Jóo Flóra

