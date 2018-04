Szeretek enni. És szoktam is. Ennek az öt szónak köszönhetem, hogy elválaszthatatlan kapcsolatban vagyok a konditeremmel.

Vannak hetek, mikor kicsit eltávolodunk egymástól, de vannak nagyon intenzív időszakaink is - mint amilyen a mostani. Az elmúlt hetekben kivételesen nem a kilók, hanem az általam kitűzött kilométerek miatt találkozgattunk, és mi tagadás, ennek köszönhetem, hogy tudatlan elmém végre megvilágosodott.

Rá kellett döbbennem, hogy amit én futásnak - uram bocsá' edzésnek - hittem, na, az nem az volt. Mostanáig mást sem csináltam, csak izzadásig küzdöttem a kilókkal és a kilométerekkel - a fülhallgatóm magányába és a hétköznapi láthatatlanságba burkolózva. Hittem, hogy a kemény edzésektől idővel javulni fognak az eredményeim, és leolvadnak rólam a kilók.

De mára már tudom: ez kevés, ennél több kell! Sokkal több! A helyes futási technika csupán egy apróság, aminek túl nagy jelentőséget tulajdonítottam, ahelyett, hogy a lényegre koncentráltam volna. De, hogy mi is a lényeg?

Hölgyeim és uraim, íme, a titok:

A mentális és fizikai felkészülés az öltözőben kezdődik; igazából ezen múlik a futás sikere! Ha nem töltesz kellő időt - minimum 30-30 perc érkezéskor és távozáskor - az öltözőben, akkor inkább hagyd is az egészet, úgysem fog sikerülni.

Mindig sminkelj! Lehetőség szerint alapozót és arcpírt is használj, és mindezt füstös szemmel bolondítsd meg! Köztudott tény, hogy a smink segít a futásban, növeli az állóképességet.

Az arcodon túl, természetesen a hajadra is fordíts kellő figyelmet! Lehetőség szerint lakkozz is, nehogy futás közben elmozduljon a frufru! Gondolom, azt mondanom sem kell, hogy egy jól megválasztott frizura segíti a megfelelő izomzat kialakulását, és csökkenti az izomláz esélyét. És amikor tükör elé kerülsz, feltétlen nézegesd magad minden alkalommal úgy 5-10 percig!

Csak olyan nacit hordhatsz, ami ráfeszül a fenekedre, és persze színeiben passzol a cicikidobós felsővel. Ha csupán rövidebb nadrág áll rendelkezésedre, akkor az kizárólag forrónadrág lehet. Ez esetben a popsi alsó részét a nadrág sose takarja - ha látható a narancsbőrös comb az kifejezetten előny.

Egy jó futáshoz ki kell pakolni a dekoltázsod, ez alap. Ehhez válassz egy számmal kisebb sportmelltartót, és viseld úgy, mint egy felsőt! A testedet borító textil mennyiségét ne vidd túlzásba, minél kevesebb, annál jobb. Brit kutatók kimutatták, hogy a cicivillantás nagy mértékben növeli a futási sebességet.

A bemelegítés részeként hajlongj, és végezz csípőkörzéseket - szigorúan háttal a nyomópados, súlyzós részlegnek! Csak így fogsz tudni megfelelően a futásra koncentrálni. Egyéb irányba történő mozdulatokkal ne próbálkozz, az veszett fejsze nyele! A lábaiddal pedig ne is foglalkozz, azokkal véletlenül se imitálj bemelegítő mozdulatokat - még meghúzod magad!

A lassú gyaloglást a még lassabb futás kövesse! Inkább csak amolyan riszálásféle. Fokozottan ügyelj arra, hogy mindig csak olyan tempóban lépkedj, amibe a szelfi és a folyamatos telefonálás is belefér - persze lihegés nélkül. Ja, és majd' kihagytam a legfontosabbat: folyamatosan szelfizz! Ha nincs szelfid, nincs kalóriaégetés, kvázi nem is futottál semmit! És ha netán egy apró izzadságcseppet fedezel fel, azonnal hagyd abba! Az adott napra készen is vagy az edzéssel.

Remélem, a leírtak a segítségedre lesznek, és mielőbb eléred a kívánt cél(oka)t. Ne feledd: a régi bevett edzési módszerek már idejétmúltak! Ha nem jön össze a vágyott forma, netán megizzadsz, akkor valamit nem tartottál be a fenti pontok közül.

Téged mi idegesít legjobban a konditermekben?

