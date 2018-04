Olykor, amit gyermekeinknek mondunk, nem pontosan azt jelenti, mint godolják. Tudtad, hogy ezeket a gyakran ismételt mondatokat mind otthonról hozzuk a saját gyerekkorunkból?

Szülőként már én is a másik csapatban játszom. Ez alapján visszatekintve a saját szüleim nem is tűnnek annyira szigorúnak!

"Te mit gondolsz róla, kicsim?"

Jelentése: Kérdésre kérdéssel felelni nem más, mint időhúzás és taktikai felmérés. Így lélegzetvételnyi időt nyerek a válaszig, miközben közelebb juthatok a te álláspontodhoz. Jó kis trükk, kár hogy 6-7 éves korodra rájössz, és te alkalmazod rajtam...

"Még átgondolom."

Jelentése: Jelenleg semmi kedvem foglalkozni ezzel. Valójában egyetlen zsigerem se szeretné teljesíteni a kérésedet, de látom rajtad, hogy te borzasztóan szeretnéd. Ezért annyit tehetek, hogy alszom rá egyet-kettőt, miközben lehet, hogy megjön a kedvem hozzá. Ha pedig mégsem, akkor hátha te szépen elfelejted - és így a probléma megoldja saját magát. Hát nem nagyszerű?

"Előbb megbeszélem Apával is."

Jelentése: Fogalmam sincs, hogy lehet-e vagy sem. Lefogadom, hogy Apának sincs lila gőze se róla. Köszi, hogy profinak nézel minket, de kezdők vagyunk, rajtad gyakoroljuk a szülőséget! Én minden tőlem telhetőt megteszek, vagyis első körben megpróbálom apádra hárítani a teljes döntési felelősséget. Amennyiben ez mégsem járna sikerrel, akkor felhívom a barátnőimet, és gazdagabb leszek egy csomó "nem tudom szívem"-mel.

"Ha még egyszer szólnom kell, nagy baj lesz!"

Jelentése: Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, süketnek tettetem magam. Mégpedig azért, mert nem tudom, hogy mi legyen az a nagy baj. A lelkem mélyén pedig reménykedem, hogy ezzel te is tisztában vagy, ezért sosem hoznál kényelmetlen helyzetbe. Ugye? Mert akkor nagy baj lesz!

"Ne aggódj, kitalálok valamit!"

Jelentése: Micsoda? Bajban van a gyerekem? Hegyeket mozgatok meg, sárkányt ölök, ha kell, ide nekem az oroszlánt is! Másnap reggel pedig angyali mosollyal ülök a kávém fölött, és folyékonyan hazudom, hogy fogalmam sincs róla, mi történhetett. Szerencsére megoldódott, örülünk, és most mindenki menjen szépen a dolgára!

"Ejnye, kicsim, tudod, hogy ezt nem szabad!"

Jelentése: Olvass a sorok között, érzékeld a hangsúlyt! Oh, rém büszke vagyok rád, amiért kiöltötted a nyelvedet az ismeretlen csúnya nénire, aki beszólt nekünk! Csak hát tudod, a hülye társadalmi elvárások... De azért ökölpacsi!

"Szeretném, ha tudnád: bármit tettél is, én melletted állok!"

Jelentése: Jézusom, mondd már el, hogy mi történt! Könyörgöm, ne legyen túl nagy dolog... Mély levegő, bíztató mosoly, érdeklődő tekintet, bagatellizáló arckifejezés... Úristen, mondd már, mert itt kapok szívrohamot ezzel a bárgyú vigyorral az arcomon, és az összes mentős rajtam fog röhögni! Tudod egyáltalán a mentők számát?

"Engem nem érdekel más gyereke!"

Jelentése: Természetesen érdekel. Minden gyerek érdekel. De nincs kedvem tovább vitázni, elfáradtam, és ez egy szülők által jóváhagyott, jogtiszta zárómondat. Én is voltam gyerek, hidd el, ez zsákutca! Légy kreatív, keress más módot a meggyőzésemre!

"Biztosan nem!"

Jelentése: Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nem, és ezt el is hiszem magamnak! Most igazán következetes leszek! Az leszek, az én, ha beledöglök is! De előre megjósolom, hogy el fogok gyengülni, amint rám nézel a tengermély, könny áztatta szemeiddel. Akkor a "biztosan nem" könnyedén "talán igen"-né válhat. Bakker, miért van a gyerekeknek ekkora szemük? Ez egyáltalán nem sportszerű!

Nyitókép: Shutterstock