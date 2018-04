A baráti körömben van egy kifejezés egy bizonyos nőtípusra: UNIKORNIS CSAJ. De nem azért hívjuk így őket, mert szarv nő ki a homlokukból, és szivárványszínű a copfjuk...

Az ilyen nő pont a te eseted: elolvadsz tőle, tetszik, ahogy gondolkodik, ahogy nevet, ahogy rád néz, hozzád szól. Vele el tudsz képzelni valami komolyabbat is. Képes lennél a péntek esti póker partit is lemondani a kedvéért - pedig arra még egy zombi apokalipszis kellős közepén is pontosan érkeznél. Úgyhogy komolyan is veszed:

Eszedbe sem jut megfektetni az első randin, igyekszel a kedvében járni, jó benyomást tenni rá. És elnéző vagy vele - talán túlságosan is.

Próbálsz alkalmazkodni az igényeihez, az életviteléhez. Elfogadod, ha valami közbejött neki, és ezért sajnos le kell mondania a randit, és a másodikat is.

Még az együttérzésedről is biztosítod, amiért otthon kellett maradnia, hogy lelki támogatást nyújtson a tüzelő yorkijának...

Persze azért érzed, hogy ez baromság, és a legtöbb nőt már elküldted volna a bús büdös francba, amiért hülyét csinál belőled. De tőle még ezt is benyalod.

Mert cserébe ő folyamatosan édes mérget csepegtet a füledbe. Rendszeresen elmondja, hogy milyen különleges vagy a számára, biztosít arról, hogy a köztetek lévő kapocs nem mindennapi, és nagyon hálás a sorsnak, amiért az élete része lettél. Sőt, már kezd többet érezni irántad... Ráadásul azért csak összejön 1-2 randi, ahol még egy-egy csók is elcsattan.

Te pedig mámoros boldogságban úszva azt hiszed, minden rendben van. Aztán:

Bejelenti, hogy neki ez nem fog menni.

Vagy csak eltűnik néhány napra, és mikor visszatér, olyan, mint egy skizofrén, akin most a gonoszabbik énje hatalmasodott el.

Netán előbukkan egy még le nem zárt ex, aki miatt sajnos kiestél a játékból.

Esetleg előkerül a semmiből egy harmadik szereplő, aki egyből mindent visz.

Ez kábé olyan váratlanul ér, mint egy kövön sütkérező bogarat a 45 bakancs, amivel agyoncsapják - és az érzés is hasonló, csak tovább fáj. Sosincs igazán elfogadható válasz. Hiszen ha annyira fontos voltál neki, ahogy azt elhitette veled, akkor ezeket az érzelmeket semmi nem tudja csak úgy hip-hop lesöpörni az asztalról!

Az egészben a legszomorúbb, hogy tulajdonképpen úgy lett az exed, hogy sosem jártatok. Mégis úgy nézegeted a profilját még hónapokkal később is, mintha komolyan egy párt alkottatok volna. És elmész bebaszni, mikor megtudod, hogy összejött egy másik pasival.

Majd szépen lassan összekaparod magad. Elkezd alakulni valami egy másik lánnyal, aki ugyan nem álmaid nője, de eljön a randikra, nem variál, nem trükközik, nem hisztizik. És persze ezen a ponton galoppozik vissza a képbe a te unikornisod - vagyis először csak szégyenlősen bekukucskál.

Mi újság van veled? Olyan régen beszéltetek. Persze, az ő hibája, mert olyan hülyén váltatok el. Tudja, meg is bánta... De te keményen tartod magad, kb. két percig, majd mikor küld egy szívecske-puszis smiley-t, megint megmozdul benned valami. És nem, sajnos nem a farkad, nem ilyen egyszerű a helyzet. Bárcsak az lenne, és mindent el lehetne intézni egy dugással!

Újra beszélgetni kezdtek, ő is rád ír, keres, érdeklődik. Te pedig egyre inkább ráébredsz, hogy az a kapcsolat, amiben vagy, csak egy pótlék. Ezért szépen lassan leépíted magadban, majd véget is vetsz neki. És amikor minden akadály elgördül az utatokból, persze megint átkúr a palánkon. De valahogy nem érzed azt, hogy ez szándékos lenne, csak valami tényleg nincs rendben vele.

Ekkor pedig végleg lemondasz róla. Pont úgy, ahogy az unikornisokat sem érdemes örökké hajkurászni, hiszen úgysem foghatod meg őket. Mert ha sikerülne, akkor rájönnél, hogy az is csak egy fehér gebe volt, akibe többet láttál.

Te találkoztál már unikornis csajjal?

