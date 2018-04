"Uraim", ezért nem kaptok választ a társkeresőn!

Tudom, tudom, hogy nagyon sok nőnek irreális elvárásai vannak, és nehéz nekünk megfelelni. És azt is tudom, hogy nagyon nehéz kezdeményezni, pláne az online térben. De uraim! Azért ezt ti sem gondoltátok komolyan!

Íme, néhány módszer, amivel BIZTOS, hogy nem fogsz sikert elérni:

1. Ha csak egy e-mail címet küldesz üzenet nélkül.

A kegyet gyakorló vagy az erőfeszítésekre és udvarlásra képtelen "úriember" prototípusát látom benned. Mindkettőből azt a következtetést vonom le, hogy komolytalanok a szándékaid, azaz futó kapcsolatot keresel. Hiszen bizonyára csak egy Ctrl+C, Ctrl+V művelet vagyok a számodra. Egy hal a sok közül. Biztos, hogy nem az aranyhalat keresed. A nagy merítésben hiszel, egy csak fennakad a horgodon. Jobb hát, ha angolnaként siklok ki a kezeid közül.

2. Ha sajnáltatod magad, és mindenféle szívszorító okot hozol fel, hogy meggyőzz, válaszoljak.

Lehet, hogy megsajnállak, de hogy szerelmes nem leszek beléd, az is biztos. Ezzel maximum az anyai ösztöneimet hívhatod elő bennem, de van, hogy azt sem. :) De hogy értsd: nem a kisfiamat keresem az oldalon.

3. Ha az első leveled arról szól, hogy tanácsokat adsz, mely képeket kellene törölnöm a profilomból.

Na, ezzel csak azt éred el, hogy megsérted a hiúságomat, és hipp-hopp, már a tiltólistán is a helyed. :)

4. Ha nem teszel fel, és nem is küldesz képet magadról.

Bizonyára számodra sem volt elég annyi rólam, hogy leírtam: szeretek az erdőben sétálni. Neked mi okod van titkolni a kinézetedet?

5. Ha már azért is elnézést kérsz, hogy megszólítasz.

Ne hidd, hogy ebből arra következtetek majd, mennyire udvarias vagy! Sokkal inkább azt gondolom, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy a "bocsánat, hogy létezem" típusú emberek kategóriájába tartozol. Márpedig nekem nem egy ilyen, hanem egy erős férfi kell, aki mellett biztonságban érezhetem magam. Az önbizalom rendkívül vonzó számomra, persze csak addig, amíg nem megy át öncélú beképzeltségbe.

6. Ha azzal jössz, hogy házas vagy, de társas magányban élsz. Viszont nem akarsz hazudni, mert neked fontos az őszinteség. :)

Hogy oda ne rohanjak! :) Most akkor kivel is vagy őszinte? És miért is? Mert, hogy a feleségedhez nem, az is biztos. Én meg nem fogok elájulni az ilyen "őszinteségi rohamaidtól". Ez azt jelenti számomra, hogy engem csupán kihasználni szándékozol, és kényelmi okokból már előre bebiztosítod magad, hogy majd a későbbiekben még véletlenül se merjek háborogni a családi állapotod miatt.

7. Ha a profilodon Mikiként szerepelsz, aztán a levélben már Laciként búcsúzol el. Bár hozzáteszem, még mindig jobb, mintha Klára lennél... :)

Na, de a viccet félretéve, vagy személyiségzavaros vagy, és mindig egy másik éned kerekedik felül, vagy paranoid, azaz hiszed, hogy már egy keresztnév alapján is rád talál a társkeresők közt az FBI. Na jó, ma már semmi sem kizárt, de azért mégis! Nekem pedig nem túl szimpatikus jövőkép bármelyik típussal is együtt élni.

+1 Ha az írásjeleket még hírből sem ismered, vagy random használod azokat. És pechedre mindig a magyar helyesírás szabályainak oktatásakor voltál beteg.

Neked nem tudok mit üzenni, mert annyira sem vagy tisztában ezekkel, hogy észrevedd, hogy nem vagy velük tisztában. Maximum onnan ismerheted fel magad, hogy ha a fentiek közül egyik kategóriába sem tartozol, valószínűleg ez az oka, amiért nem kapsz választ. :)

Bár ez nem azt jelenti, hogy nem létezik még számos kategória, de ha még azokat is felsorolnám, a szerkesztő kitér a hitéből, hogy megszegtem a terjedelmi korlátokat, és én leszek az, aki tiltólistára kerül. :)

