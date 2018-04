Egy testiségen alapuló házasság rövid története

Igen. A képen mi vagyunk. Amikor még boldogok voltunk. Annyira jó erre a képre nézni. Szemmel látható a köztünk lévő szerelem. Meg a vibrálás. A kémia.

Itt még nagyon jóképű volt Laci. Magas, vékony, mosolygós. Istenien állt a kalap rajta. Mert jó volt a fejformája. A kipa senkinek nem áll jól, de rajta az is isteni volt. Igaz, mindig lecsúszott a tükörsima fejtetőjéről. A széles vállára szépen ráfeszült a zakó. Mindig olyan elegáns volt. Oké, néha hibázott, de azt gyorsan megbocsátottam neki. Hiszen annyira szerettem. Negyvenötös volt a lába, hosszú a hüvelykujja. Ugye tudod, hogy ezt kell figyelni minden pasin? Ha nagy, akkor máshol is nagy. Ő óriási volt.

Nézed a képet, látod, hogy hol is van a kezem. Imádtam simogatni. A combjánál is. A fotón nem akartam, hogy egyből feltűnjön, hogy állandóan iszonyúan kívánom őt, ezért odébb tettem a kezem. De még így is izgalmas helyen matattam. Én is jól nézek ki a képen, természetesen. Laci imádta ezt a farsangi jelmezt rajtam. A kedvenc helyét egy fekete ponttal meg is jelölte a jelmezen. Megvan?

Már a megismerkedésünk is rendhagyó. Egy buliban voltunk, megláttam, mert kimagaslott. Mondjuk, nem volt nehéz. Ő persze nem vett észre. Akartam őt, nagyon, nagyon-nagyon. Úgy intéztem, hogy teljesen véletlenül és észrevétlenül mellé kerüljek. A pasiknak tetszenek a bevállalós nők, szóval odaléptem hozzá. Majd kacéran azt kérdeztem, hogy mit szólna hozzá, ha itt, a bárszéken ülve örömöt szerzek neki, úgy, hogy a többiek észre sem veszik. Talán, aki mellette ül, de ő meg nem számít.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Ő igazán jó nő és jó feleség volt - mégis válás lett a vége

Bejött neki a javaslatom. Én meg belekezdtem, és neki még a hangja is elment. Innentől nem tudtam levakarni magamról. Egyfolytában velem, rajtam, mellettem, bennem, felettem, alattam akart lenni.

Nem beszélgettünk. Csak szerelmeskedtünk, dugtunk, üzekedtünk, keféltünk. Még jó. A beszélgetés megöli az intimitást. Minek?! Mi a test nyelvén kommunikáltunk. Imádtuk egymást. Mexikóban, a fehér homokos tengerparton, egy átkefélt éjszaka után fogadtunk egymásnak nem örök hűséget. Felkelő Nap, hófehér ruha, mezítláb.

Szerencsére itthon nem volt érvényes a házasság.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock