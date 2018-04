Az önbizalom nem azt jelenti, hogy azt hiszed, te vagy a legszebb és a legügyesebb mind közül.

Hanem, hogy reálisan fel tudod mérni a saját képességeidet, ismered a jó és rossz külső és belső tulajdonságaidat, és azt is tudod, hogy mihez kezdj velük.

A szülők rengeteg kárt okozhatnak, mind a túldicséréssel, mind azzal, ha nem erősítik idejekorán a gyermek önbizalmát. Pedig attól, hogy megvalósítsd az álmaidat, sok esetben egyedül csak a magabiztosság hiánya választ el.

Szerencsém van a szüleimmel, mert eléggé objektíven neveltek. Ugyanúgy tudnak trollkodni is (például Konnektor Orrú Röfi a becenevem), mint dicsérni. Ez utóbbit sohasem a végletekig: egyszer sem hallottam, hogy én lennék a legcsodálatosabb, legszebb és legokosabb a föld kerekén, csak annyit, hogy elég jól nézek ki, vagy, hogy megfelelő szinten okos vagyok. És azt is mindig elmondták, ha jól csináltam valamit. De persze azt is, ha rosszul.

Baromi hálás vagyok nekik, mert nem lettem elszállva magamtól a túlzott ajnározástól, viszont kellő önbizalommal felvértezve tudok nekivágni mindennek. Tudom, hogy úgyis sikerülni fog, ha nem elsőre, akkor majd másodjára vagy harmadjára. Emiatt sokszor értetlenül állok a megtorpanós, úgysesikerül, nemvavagyokelégjó emberek előtt. Biztos vagyok benne, hogy ők is elég szépek, és elég jók, ugyanúgy, mint én vagy bárki más.

Először saját magaddal kell tisztában lenned!

Ahhoz, hogy stabil önbizalmad legyen, sikerélmények kellenek. Gyűjts össze mindent, amiben valaha is siker értél el, hidd el, rengeteg ilyen lesz! Amikor megdicsért a tanár negyedik osztályban. Amikor rád mosolygott egy idegen. Amikor a kislányod azt mondta, hogy te vagy a legjobb anyuka a földön. Sikeres állásinterjúk, ügyintézések vagy egy tökéletes képviselőfánk - ami nem lett olyan ehetetlen lapos korong, mint az enyém. Nap mint nap kisebb-nagyobb sikereket érsz el, csak észre kell venned őket. És ha valami nem sikerül? Az sem feltétlenül a világvége, legalább tanulsz belőle, hogy legközelebb jobban menjen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Miért nem fogadod el bókokat?!

Olyan szűkmarkúan bánunk a dicséretekkel, a kritikát meg annál lazábban szórjuk. Rajtad is múlik, hogy mások is magabiztosabbak lehessenek. Jót mondani bárkire lehet. Megköszönni a párunk gondoskodását, mert lefőzte reggel a kávét, elismerni a kolléganőnk csinos megjelenését vagy megköszönni a párizsi szeletelő néninek is a kedves kiszolgálást. Hadd tudják meg ők is, hogy elég szépek, elég ügyesek és elég jók, hiszen külső megerősítésre mindenkinek a világon szüksége van.

Hidd el, ha észreveszed a jó dolgokat, és hangot is adsz nekik, te is vissza fogod kapni. A családodtól, a párodtól vagy akár idegenektől. Ne félj megveregetni a saját válladat, ha ügyes voltál, de másokét se - így erősíthetjük egymás önbizalmát apró pici dolgokkal, míg előbb-utóbb olyan stabil lábakon fogunk állni, amire mindig is vágytunk.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock