Te meg mégis mi a francnak írtál rám?!

"szia meg mondom öszintén nem szoktam irogatni senkinek de jo volt veled beszélgetni aranyos vagy csini is voltál vacsinál is piros cipo meg a tetkod szuperül nézett ki, meg mondom öszintén teccettél"

Mindenekelőtt elnézésedet kérem, hogy csak most válaszolok. Bevallom, megleptek soraid, igazából még most is a hatásuk alatt vagyok. Mi tagadás, akkora sokkot kaptam, amiből még dr. House sem tudna kigyógyítani. Igazából nehezen tudom szavakban önteni, hogy mit éreztem az üzeneted láttán, de a jólneveltségem okán azért teszek egy próbát.

Először is, örülök, hogy "öszintén" mondod. Tiszta kellemetlen lenne, ha nem így mondanád. Mondjuk, ezek szerint külön jelezni kell, amikor nem vetítesz? De most, hogy jól megnyugtattál, hogy nem hazugsággal állok szemben, igazán komolyan fogom venni a szavaidat.

Igazából kár, hogy nem szoktál gyakrabban "irogatni", hiszen a helyesírásodat és az ékezethasználati szokásaidat elnézve rendszeresen eszembe juttathatnád, hogy a magyar nyelvre okító tanáraimnak milyen nagy hálával és tisztelettel tartozom.

A bókjaid összességében köszönöm, mindig jólesik a pozitív visszacsatolás. Mondjuk az sem baj, ha nem tőled érkezik. Biztos a feleséged is szívesen hallana tőled ilyeneket... Tudod, arra csinos hölgyre gondolok, aki melletted volt, miközben rajtam legeltetted a szemedet.

És ha már a szemeknél tartunk, egy jó tanács: ha egy lány nyakig elmerül egy könyvben, és véletlenül sem keresi a szemkontaktust (sőt, igazából az oszlop mögé bújik, és tetszhalált színlel), akkor NE szólítsd meg! Se kicsit, se nagyon! Nem kell! Inkább fuss, és menekülj! Vagy csak normális ember módjára inkább foglalkozz a pároddal!

Ami pedig a cipőmet illeti... Az sms-en és annak tartalmán valahogy majd túlteszem magam. De a tény, hogy a piros cipőmet is belekeverted a dologba... Ez mindennél több! Ezt szeretném tisztázni itt és mindenkorra: az a cipő nem piros, az korallszínű!

Hogy egyébként honnan tudtad meg a telefonszámomat, még mindig nem igazán értem. Legközelebb, ha egy lányt szeretnél felkeresni, akkor légy bátor, és kérd el tőle az elérhetőségét! Így lesz lehetősége visszautasítani; és még egy sms árát is megspórolhatod.

Összefoglalva tehát, megkeresésed köszönöm, de kérlek, semmiképp se csinálj belőle rendszert! Ez is pont eggyel volt több, mint amire szükségem lett volna.

Nyitókép: Shutterstock