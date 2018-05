Ismerlek már, te szeszélyes, vissza-visszatérő vándor...

Ismerlek már, te sunyin ébresztő visszatérő vándor. Te, aki már hajnalok hajnalán felkapcsolod a villanyt, bevilágítod a retinámat, és odacsalogatsz az ablakhoz.

Aztán elhiteted velem, hogy olyan szép az idő kint, hogy nyugodtan útnak indulhatok egy szál pólóban. Te végtelenül aljas... Épphogy kiérek az ajtón, már fordulnék vissza, de aztán eszembe jut a cseled. Mert ismerlek. Ismerem a módszereid...

Tudom, hogyan dermeszted meg az embereket kora reggel, hogy aztán fülledt levegőbe fojthasd annak a pár órának minden emlékét. Tudom, milyen vagy... Élvezed, hogy úgy érezzük magunkat, mint a kalandorok a sivatag közepén. Annyi különbséggel, hogy mi nem kincseket vagy oázist kutatunk, hanem a klíma távirányítóját, hogy ne tapasztaljuk meg, milyen lehet a sült csirkének, mielőtt tálalják. Pontosan tudod, hogy utáljuk ezt. A testnedvcserét a metrón, az előmelegített sütővé változó autónkat, a verejtéktől begöndörödő hajat. Te mégis kínzol minket.

De ismerlek... Tudom, hogy csak addig tart ez, amíg el nem kezdünk imádkozni egy kis esőért. Akkor aztán a nyakunkba zúdítod, amit kértünk. De nem ám csak úgy bármikor. Dehogy! Pontosan kiszámolod, hogy mindenkit éppen akkor érjen a zápor, amikor még véletlenül sincs fedél a feje fölött. Hogy aztán hazaérve pont úgy nézzen ki, mint egy kivert kutya.

De engem már nem lepsz meg, hiszen ismerem minden fortélyodat. És tudod, mi van? Az, hogy ennek ellenére szeretlek. Szeretlek, mert veled valahogy minden különlegesebb.

Mert nélküled nem lennének fülledt csókolózások, és nem tudnánk kézen fogva, a fejünk fölött újságpapírral szaladni az eső elől. Imádom, hogy olyan kiszámíthatatlan vagy és szélsőséges. Szeretlek, mert nélküled a balatoni hekkezés vagy a délutáni kertészkedés, a szúnyogcsípésektől, pirosló hátaktól és nevetségesen gyermekded mód bosszankodó emberektől mentes lenne.

Szeretlek, mert te előcsalogatod azokat is, akik mindezidáig ki sem dugták a fejüket a szoba melegéből. Szeretlek, mert ajtókat nyitsz és ablakokat. És még akkor is szeretlek, amikor bezavarod a rovarokat az ablakokon, hogy aztán külön háborús stratégiát kelljen felállítani a szúnyogok ellen.

Szeretem azt is, hogy veled úgy érzem, több időm van elmerengeni, fagylaltozni, a semmin nevetni, vagy éppen a füvet kisúrolni a farmernadrágomból. Mert ilyenkor az sem baj. Ilyenkor bármerre nézek, érzelmek tánca vesz körül. És hidd el nekem, mindegy, hogy éppen morcos vagy mosolygós, amíg ott van benne a lélek.

Ismerlek... De te is ismersz engem. Tudod, hogy nélküled hiányozna egy darab a kirakósból, és azt is tudod, hogy ha mi még sokszor el is felejtjük ezt, nem tudnánk élni nélküled. Mert nélküled az élet megszűnne ezekben az időkben. Örülök, hogy évről évre újra megismerhetlek...

Na, te kitaláltad "kiről" írt Dávid?

KAPCSOLÓDÓ CIKK Nyári időjárás és Murphy törvényei

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock