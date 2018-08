5 ok, amiért megéri hűségesnek lenni

Nem vagyok túl hiteles a hűség témájában, hiszen hosszú éveken át viselkedtem tisztességtelenül a kapcsolataimban. Sok fájdalmat, keserűséget okoztam nem egy, nem két lánynak eddigi életem során.

A harmincas éveim közepére viszont végre, valahára a személyiségfejlődésem eljutott odáig, hogy átlássam: a hűtlenség nem csupán értelmetlen, gusztustalan károkozás a másik fél számára, de még önmagával is kitol az, aki tilosban jár.

Lássunk öt érvet arra, hogy miért éri meg, és miért érdemes hűségesnek lennünk!

A hűség elmélyíti a kapcsolatot.

A nők olyanok a férfi lélek számára, mint a testnek az étel. Feltöltenek, örömet, elégedettséget adnak. A baj csak az, hogy ha túl sokat eszünk, ráadásul össze-vissza, akkor a hatás éppen ellenkező: baromi rosszul fogjuk érezni magunkat. Ha viszont úgy döntünk, hogy önként egy lakatlan szigetre költözünk, ahol az egyetlen étel a rizs, akkor minden nehéz nap után, újra és újra ugyanazzal az örömmel és hálával fogunk leülni enni.

A tisztelet a legfontosabb érték.

A másik iránti tisztelet nem csak azért fontos, mert senkitől sem várhatjuk el, hogy tisztelettel viszonyuljon hozzánk, ha ezt mi magunk nem tesszük meg. Azért is fontos, mert aki nem tisztel másokat, az önmagát sem tisztelheti, aki nem tiszteli önmagát, az elveszett. A szó minden egyes értelmében.

Karma létezik!

A spiritualitásra könnyű legyinteni, mondván, hogy csupán zavaros gondolkodású emberek kapaszkodójáról van szó. Tudom, sokan, különösen a férfiak körében abszurd hülyeségnek gondolnak mindent, ami ehhez a világhoz tartozik. Persze, az informatikában dolgozó emberként számomra is a számok, a racionális, logikus érvek jelentik a komfortzónát. A helyzet viszont az, hogy karma létezik. Amit megteszel másokkal, az veled is meg fog történni. Nem tudom, hogy mi a magyarázat, lehet, hogy nem is kell tudnom.

A lelked a lakásod.

Az életünk minden egyes területe a lelkületünk egy-egy kivetülése, ez igaz a munkánkra, a hobbinkra, a barátainkra, a kapcsolatunkra egyaránt. Az életünk egyes részei olyanok, mint a lakásként elképzelt lelkünk szobái. Remek dolog az, ha a "munka" feliratú szobában katonás rendet tartunk, minden tiszta, átlátható, olajozottan működik.

Viszont ha a szomszéd szobában - a kapcsolatunkban - nehezen menedzselhető káosz uralkodik, akkor a lakás egésze mégsem mutat túl jó összképet.

Arról nem is beszélve, hogy a tip-top szobába is át fognak mászni a hangyák, ha bokáig áll a mocsok a másikban. Eddigi életem során mindig, mindenhol azt láttam, hogy akik sikeresek a munkájukban, azok a magánéletükben is "rendet" tartanak: nem csaponganak, képesek az elköteleződésre és a kitartásra.

A hűség költséghatékony.

Hiszek a klasszikus értékekben, még akkor is, ha az "érték" szó nevetséges egy egykori notórius félrelépő tollából. A férfi állja egy randi költségeit, nincs mese, ehhez mindig is ragaszkodtam. Könnyű belátni: ha nem egy, hanem akár két-három vasat tart az ember a tűzben, akkor a kávézók, bárok, mozik, egyebek költségei könnyen felemésztenek egy fél fizetést. ;)

KAPCSOLÓDÓ CIKK A hűség valójában önmagunknak tett szívesség!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock