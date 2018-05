Az egészséges önbizalom az életünk szinte minden területén nagyon fontos tulajdonság, mégis sokan küszködnek vele, hogy megtalálják magukban. Beletrafáltam? Te is?

Na, akkor gyere csak, eddzünk együtt egy kicsit! A futócipőt nyugodtan otthon is hagyhatod, ma önbizalomra fogunk gyúrni. Lehet, hogy nem úgy tűnik, de igenis képes vagy fejleszteni a saját önbizalmadat. Ez nem a genetikán, és jórészt még csak nem is a szerencsén múlik. Biztos ismersz magabiztos embereket, valószínűleg olyat is, aki túl is tolja. Ők sem így születtek, hanem bizonyára - saját maguk vagy a környezetük - dolgoztak rajta. Szóval, ne aggódj, az önbizalmat meg lehet tanulni! Sőt, el is lehet tanulni azoktól, akiknél úgy látod, működik.

Miből látod, hogy ezek az emberek igazán magabiztosak?

A megjelenésük is azt sugározza, hogy jóban vannak magukkal.

Mernek kockázatot vállalni, és megtenni azt a plusz egy lépést a céljuk eléréséért, amin te mindig hezitálsz.

Mindig azt csinálják, amit jónak látnak - még a kritikák ellenére is.

De beismerik, ha hibáznak, és nem félnek tanulni belőlük. Sokszor azt látod, hogy mintha még jól is jöttek volna ki abból, ahogy korrigálták a hibát.

Nem jönnek zavarba a gratulációtól és bókoktól, hiszen tudják, hogy megérdemlik.

Hallottál már róla, hogy ha nincs is jó kedved, de direkt mosolyogni kezdesz, egyszeriben felvidulsz tőle? Képzeld, ugyanezt az önbizalmaddal is el tudod játszani: mutass magabiztosságot, és hamar meg is fog érkezni az egészséges önértékelésed. Tudom, hogy csoda módszerre vágysz. Ezért kiválasztottam a sok önbizalom növelő szokás közül néhányat, ami azonnal működni fog.

A gyakorlatok:

1. Alvás

Igen, jól látod. Enélkül nem tudjuk elkezdeni, mert ha rendszeresen nem alszod ki magad, stresszes és leterhelt leszel, ami nem kedvez a fellépésednek. A kipihentség az első lépés afelé, hogy jól érezd magad a bőrödben.

2. Photoshop

Mentálisan is működik a szoftver. Változtasd meg a magadról alkotott képet: képzeld el a magabiztos önmagadat úgy, hogy a képbe beleépíted a már meglévő erősségeidet! Ahol pedig nem tökéletes, azt kiegészíted. Ugye, hogy nem is áll olyan messze a valóságtól? Na, innentől erre a képre gondolunk edzés közben.

3. Öltözködés

Hogy megjöjjön az önbizalmad, mindenképp figyelj az igényes megjelenésre! De csakis olyasmit viselj, amiben kényelmesen érzed magad! Az még nem árthat, ha kikacsintasz egy kicsit a komfortzónádból, például egy élénkebb színnel, mint amit eddig fel mertél venni. Az extrém dolgokat viszont kerüld, mert elbizonytalaníthatnak.

4. Testbeszéd

A legeslegegyszerűbb módszer a testbeszéded megváltoztatása:

Húzd ki magad, mosolyogj, ne félj a szemkontaktustól!

Ne fond össze magad előtt a karjaidat, mert az zárkózottságot, védekezést sugall.

Ha egy asztalnál ülsz, inkább tedd a kezed az asztallapra, vagy érints össze az ujjbegyeidet!

Ha magyarázol, próbálj lefelé fordított tenyérrel gesztikulálni, ez ugyanis határozottá teszi a mozdulataidat.

5. Magabiztos beszéd

Beszélj lassan, ezzel kevesebb izgatottságot mutatsz. Ha pedig valaki megdicsér valamiért, köszönd meg mosolyogva! Eszedbe ne jusson elbagatellizálni az érdemeidet!

+ 1 Szuperhős póz

Bármilyen viccesen is hangzik, valóban segíthet, ha pár percre dominanciát sugárzó pózt veszel fel. A vizsgálatok szerint ettől ugyanis jó irányba változik a hormonszinted. Ha egyedül vagy, állj kis terpeszben, tedd csípőre a kezed, emeld meg az állad, és meredj elszántan a távolba, ahogy a szuperhősök! Ha tükör előtt állsz, mindig mosolyogj magadra, ettől pozitív visszacsatolást kap az agyad.

Ne feledd, ez is egyfajta életmódváltás, tehát a gyakorlatok rendszeres ismétlése elengedhetetlen a kívánt eredmény eléréséhez és fenntartásához!

