Nagyim tanácsai, hogyan legyél úrinő

Az én nagyimnak rengeteg intelme volt arra vonatkozóan, hogy mit csinál és mit nem csinál egy nő. Gyerekkoromban a bölcsességeit nevetségesnek találtam, és meggyőződésem volt, hogy nem lehet a nagyi szabályai alapján élni.

Most visszagondolva úgy látom, hogy ő nemcsak ízig-vérig nőként, de kimondottan úrinőként viselkedett. Pedig sem a származása, sem a pozíciója nem indokolta. Ő egyszerűen úrinőnek született. Sajnos korán, 58 éves korában egy balesetben elveszítettük őt, én 13 éves voltam ekkor. De még mindig gyakran eszembe jutnak a tanácsai. Minden intelmét természetesen nem tudom betartani, de igyekszem azok szellemében élni. Ezekből a nőkre vonatkozó bölcsességekből osztok meg most néhányat.

"Egy nő soha nem eszi magát degeszre!"

De akkor sem, ha madártej van? - kérdeztem, amikor harmadszor szedtem a kedvencemből.

Akkor sem! Mindig csak éppen a felét eszi annak, mint amennyit bírna

"Egy nő nem böfög hangosan."

Hát akkor mit csinál, mama? - kérdeztem értetlenül.

Egy nő eleve ne is egyen vagy igyon olyasmit, amitől böfögnie kell! Ha mégis, hát soha nem hangosan. Szép csendesen, csukott szájjal, az orrán engedje ki, lehetőleg amikor senki sem látja.

Valóban sosem láttam őt szénsavas italt inni, egyedül karácsonykor, akkor is szigorúan egy pohár pezsgőt - amibe a konyhában kockacukrot tett, és a buborékot kikeverte belőle.

"Egy nő soha nem aljasodik le!"

Mondta nekünk ezt pezsgőspohárral a kezében, ami egész este kitartott, olyan apró kortyonként iszogatta. Éppen csak annyi alkoholt ivott, amennyi nem szállt a fejébe.

"Egy nő nem mondja azt, hogy hugyál, kislányom. Azt hagyjuk meg a férfiaknak!"

Jó, akkor pisilni kell! - mondtam neki kétségbeesetten.

Egy nő még csak nem is pisil.

Akkor mit csinál? - pislogtam értetlenül.

Egy nő felkeresi az illemhelyet. És ezt sosem jelenti be egy társaság előtt. Feláll az asztaltól, elnézést kér, majd távozik. Ebből mindenki tudni fogja, hogy hová megy.

"Egy nő nem beszél csúnyán."

Na de, ha mérges, akkor sem?

Nem, egy úrinő sosem mérges.

Azt meg hogyan?

Úgy kislányom, hogy minden körülmények között uralkodik magán.

"Egy nő ruházata mindig legyen rendezett, tiszta!"

De különösen a cipője. Minden nap időt kell szánni a cipőpucolásra!

De miért pont a cipő fontos?

Azért, mert amikor végignéznek rajtad, a cipőnél állapodik meg a kíváncsi tekintet. Ha a cipőd koszos, akkor oda az egész látvány.

"Egy nő fehérneműje mindig legyen makulátlan!"

Soha nem lehet megszürkült, kopott vagy - ne adj' isten - szakadt!

De azt úgysem látja senki! - mondtam neki naivan.

Ugyan - mosolygott. - Gondolj csak bele, mi van, ha az utcán rosszul leszel! Bevisznek a mentők a kórházba, ott levetkőztetnek, és meglátják a fehérneműdet. Hidd el kislányom, egy olyan nőről, akinek kifogásolható a fehérneműje, arról nem gondolnak jókat az emberek.

Ezeket a tanácsokat azért igyekszem betartani és a lányaimnak átadni. Bár most még ők is éppen úgy mosolyognak rajta, mint ahogyan én tettem gyerekkoromban. De talán majd, ha nekik is lesznek gyerekeik, akkor eszükbe jut, és így a drága nagyim emléke bennük él tovább.

