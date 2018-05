Kedves becsületes férfiak! Ez a cikk nektek (és rólatok) szól. Fogadjátok úgy, mint egy virtuális kalapemelést, meleg kézszorítást, elismerő tekintetet

Tudom, a társkeresés nehézségeit boncolgató témák miatt sokszor kerülnek szóba olyan pasik, akikkel ilyen-olyan gond van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne tudnám: léteztek ti is. Itt jártok köztünk: fiatalok, idősek, kövérek, soványak, kapcsolatban élők és egyedülállók. Sok dologban különböztök, egyvalami azonban közös: hogy egyenesen viselkedtek valamennyi nővel, akit utatokba sodor a sors.

Köszönetem és tiszteletem minden férfinak, aki:

...megbecsüli a párját. Nem szédítik meg a külvilágból áradó kísértések - döntését, hogy kitart a szeretett nő mellett, érett, szilárd meggondolás vezérli. Fontos érték számára a hűség és az őszinteség.

Fontos érték számára a hűség és az őszinteség. ...nem fogja rögtön menekülőre, ha gond adódik. Kihívást lát a megoldandó problémákban, hajlandó tenni az érzelmek/izgalom fennmaradásáért. És saját hibáival és gyengeségeivel éppúgy szembe mer nézni, mint a másikéval.

És saját hibáival és gyengeségeivel éppúgy szembe mer nézni, mint a másikéval. ...nem ijed meg a nehézségektől. Odateszi magát férjként, apaként, emberként. Nem sajnálja az időt és az energiát a hétköznapi feladatokra, bármilyen monotonnak is tűnnek. Iskolába viszi a gyereket, kifesti a szobát, megszereli az autót.

Nem sajnálja az időt és az energiát a hétköznapi feladatokra, bármilyen monotonnak is tűnnek. Iskolába viszi a gyereket, kifesti a szobát, megszereli az autót. ...érzelmi támasza a párjának. Szeretetet, vigaszt nyújt a nőnek, akit társául választott, és akkor sem futamodik meg, ha az élet tragédiákkal sújtja kettőjüket.

és akkor sem futamodik meg, ha az élet tragédiákkal sújtja kettőjüket. ...beismeri, ha elgyengült. Ha hibázott. Ha kihunytak benne az érzések. Nem sunnyog, nem hazudik, nem csapja be azt, aki egykor a mindene volt. Lehetőséget ad a történtek tisztázására, a gondok megoldására. Ha pedig a kapcsolat a legjobb szándék ellenére sem működik már, mindkettőjük érdekében egyenesen és határozottan lezárja azt.

Lehetőséget ad a történtek tisztázására, a gondok megoldására. Ha pedig a kapcsolat a legjobb szándék ellenére sem működik már, mindkettőjük érdekében egyenesen és határozottan lezárja azt. ...gondoskodik a gyermekeiről, akkor is, ha az anyjuk iránt érzett szerelem már a múlté. Tudja, hogy egy hétvégi apa is lehet jó apa, ha stabilan jelen van a kicsik életében, és törődik velük.

ha stabilan jelen van a kicsik életében, és törődik velük. ...nem hitegeti a nőket. Bevállalja, ha a "kiélem magam" korszakánál tart, vagy ha valami miatt egyáltalán nem szeretne komoly kapcsolatot. Nem hazudik szerelmet, kerüli az aljas játékokat, ami másoknak fájdalmat okoz. Felvállalja céljait és szándékait - csak annyit ígér, amennyit valóban adni tud.

Felvállalja céljait és szándékait - csak annyit ígér, amennyit valóban adni tud. ...nem acsarkodik, nem mocskolódik, még akkor sem, ha épp csalódott, mert átverték. Méltósággal tud veszíteni és továbblépni, az elszenvedett bántásokat pedig eszében sincs bosszúból "továbbadni".

Köszönöm, hogy vagytok. Sose vegyétek magatokra, ha épp másfajta férfiakról is olvastok a tollamból! Tetszik vagy sem, ők is léteznek, ahogyan mi, nők is sokfélék vagyunk. Hálás vagyok, hogy biztos pontként szolgáltok egy zavaros világban, és ezért a társra vágyó nőknek azt üzenhetem: nem szabad feladni!

Nyitókép: Shutterstock