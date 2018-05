Egy szexuális együttlét sokféleképpen alakulhat: lehet vad, bensőséges, érzéki, vagy épp vicces - ha pechünk van...

Csajok és pasik mesélték el a legkínosabb, legnevettetőbb szexmalőrjeiket. A történeteiket kitalált keresztnevekkel láttam el - ugye mondanom sem kell, hogy miért...

Amanda:

16 éves voltam, a srác szintén. Mindkettőnknek ez lett volna az első együttlét. Így felnőttként már fogalmam sincs, miért, de a gumit még "félkész" állapotban felhúztuk. Valahogy azonban nem volt az igazi, ezért - nehogy valamit elrontsunk - elhatároztuk, hogy másikat teszünk fel. Megfogtam a gumi végét, hogy lehúzzam a barátom hímvesszőjéről, de nem jött le - csak nyúlt, nyúlt, és egyre hosszabb lett.

Nevettünk, mert vicces látványt nyújtott, aztán rám szólt, hogy hagyjam csak, majd leveszi magának - mire én gondolkodás nélkül elengedtem a kifeszített gumit... Úgy vágódott vissza az érzékeny testrészre, mint egy csúzli. A barátom percekig nem jutott szóhoz a fájdalomtól, a nagy akciót pedig elnapoltuk.

Zoé:

Spontán egymásnak estünk, így észre sem vettük, hogy az ágyon lévő telefon becsúszott alám. A heves ölelkezés közben valahogy benyomódott a hívás gomb, és már csörgetni is kezdte a legutóbb hívott személyt - aki pont a nagyim volt... Senkinek nem kívánom azt az érzést, mikor a gyönyör kellős közepén egyszer csak felcsendül a szeretett nagymama hangja: "De jó, hogy hívsz, kedveském!"

Evelin:

Egyszer a párom poénból csoki illatú (és ízű?) gumit vett. Odakészítette a szekrény szélére, de mikor eljött az idő, nem találta sehol. Kerestük, mint az őrült, míg észre nem vettük, hogy a kutyája elégedetten nyalogatja a száját... Igen, aznap este hoppon maradtunk, mert az eb megette a hozzávalót. Ráadásul kellemes perceket szereztünk az állatorvosnak is, mikor felhívtuk aggódva, hogy eshet-e bármi baja a négylábúnak a történtektől... Közölte, hogy nem, de azért jegyezzük meg, hogy ezt a fajta fogamzásgátlást a kutyáknál sem belsőleg alkalmazzák.

Csabi:

Imádtam a csajt, mindig nagyon szenvedélyesen estünk egymásnak. Az ágyon folyt az előjáték, meglehetősen beindulva, közben pedig valahogy a matrac szélére sodródtunk. A barátnőm megcsúszott, majdnem leesett a földre. Ez még nem lett volna nagy ügy, a baj ott kezdődött, hogy közben automatikusan belekapaszkodott az első dologba, ami a keze ügyébe akadt: az pedig az ágaskodó hímvesszőm volt. Utólag már sokat röhögtünk a sztorin, de akkor hosszú percekig képtelen voltam nevetni...

Hajni:

Egyszer kicsit többet ittam szex előtt. Mikor végeztünk, a fiú megkérdezte: "Jó volt?" Biztosítottam róla, hogy igen, aztán azzal a lendülettel kifutottam hányni... Szerencsére volt humorérzéke, így hiába ez volt az első együttlétünk, még sokáig jártunk együtt.

Andi:

Falat festettünk a férjemmel a frissen vett házunkban. Az összes bútorunk egy leharcolt matrac volt, amit hirtelen felindulásból használatba is vettünk. Csakhogy nem zárkóztunk be, így egyszer csak az apósom csoszogó lépteit hallottuk a folyosóról. A férjem egy takarófóliát húzott ránk hirtelen, hogy eltakarja a meztelenségünket. Apósnak viszonylag lassan esett le, hogy mi a szitu, de amikor rájött, a szemöldöke felszaladt a feje búbjára, és nagy komolyan csak ennyit mondott: "Na, látom, nagy munkában vagytok, akkor megyek is."

Nyitókép: Shutterstock