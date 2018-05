Ha már megszülettünk, akkor ugye élnünk sem ártana. Azonban ez nem is olyan könnyű. Attól lesz nehéz, hogy a létezésünket nem tudjuk megragadni, nem tudunk elidőzni benne.

Hiszen a jelenben megélt pillanataink azonnal elillannak. Épp csak a "most"-ra gondolsz, és már el is tűnt, a múltaddá vált. Ráadásul állandóan a múlton kérődzünk, vagy a jövő miatt rágjuk a körmünket. Így hát balga módon egyszerre három idősíkban élünk: a múltban, a jelenben és a jövőnkben. Ennek köszönhetjük azt, hogy a pillanataink java részét - azaz magát az életünket - nem tapasztaljuk meg igazán.

Miért nem tudunk az adott pillanatra figyelni?

Nos, hiúság lenne azt képzelnünk, hogy az elme elkóborlása csak a mai kor emberére jellemző. Ősi írásos hagyománya van a pillanat-megragadás technikájának, gondolj csak például az indiai meditációs gyakorlatokra! Szó se róla, azért a multitasking életmód, a folyton rezgő telefon, az internet és a postafiókunk állandó értesítései könnyen elterelik a gondolatainkat. És erre még rá is ráteszünk egy lapáttal, amikor hagyjuk elkalandozni magunkat. Ez az, amikor oda sem figyelünk arra, hogy mit csinálunk, csak rutinból tesszük a dolgainkat.

Ezeket az automatikus cselekvéseket érdemes lenne kiiktatni, mert éppen ezek miatt maradunk le a saját életünkről. Pedig egy kis odafigyeléssel könnyedén megtapasztalhatnánk a puszta létezés adta legtermészetesebb állapotunkat, a boldogságot.

Hol van a boldogság?

Az "itt és most"-ban. Tudnál a múltadban boldog lenni? Nyilván nem, hiszen az már elmúlt. Nem létezik. Visszaemlékezhetsz ugyan egy-egy jó pillanatodra, de az csak halvány árnyéka annak, amit a jelenben élhetnél meg. Tudnál a jövődben boldog lenni? Nyilván nem, hiszen az még nem létezik. Elképzelheted, milyen jó is lesz majd, ha... De az az öröm csak halvány árnyéka annak az örömnek, amit a jelenben élhetsz meg.

Találd meg az "itt és most"- ot!

Hogyan? Először is, nincs szükség különféle drága tanfolyamokra, coach-okra és elvont jógik aszketikus tanaira sem. Segíthetnek ugyan, de hidd el, egyedül is képes vagy rátalálni magadra! Ehhez nem kell mást tenned, pusztán annyit, hogy be kell iktatnod az életedbe a "lét tudatos" perceket. Egészen hétköznapi helyzetekkel érdemes kezdeni:

Például a reggeli kávézás közben ne az aznapi teendőiden rágódj! Helyette csukd be a szemed, és szívd mélyen magadba a finom illatot! Ízlelgesd az ízét, és figyelj az örömre, amit a kis feketéd nyújt neked!

Vagy amikor az esti tusolás közben a másnapi prezentációdon agyalsz, állítsd le magad, és pihentesd az elmédet! Próbálj meg a tusolás élvezetére figyelni! Koncentrálj arra, ahogy a bőrödön végiggördülnek a forró vízcseppek, és figyeld, ahogy apró patakocskákban tűnnek el a lefolyóban. De ne állj meg itt! Amikor testápolóval ápolod a bőrödet, összpontosíts a pillanatra! Koncentrálj arra, hogyan siklik a krémes kezed a puha bőrödön, és hogyan lazulnak el a megfáradt izmaid!

Ha már elég ügyes leszel, akár az egész napodat is eltöltheted ebben a pihentető összpontosításban. Könnyűnek hangzik, de valójában nem az. Az élmények befogadása sokkal nehezebb, mint hinnéd. Te is észre fogod venni, hogy újabb és újabb gondolatok próbálnak majd befurakodni ezekbe a percekbe. Ilyenkor ne állj ellen, hagyd, hogy menjenek tovább, pont olyan könnyedén, mint ahogy jöttek! Ne adj nekik energiát, és már el is fognak tűnni.

Az eredmény?

Elkerül a depresszió, egészségesebbé válsz, és fejlődik a koncentrációs készséged is. Összefoglalva: megtapasztalod, milyen is a kiegyensúlyozott, derűs élet. Pont, amire szükséged van. Próbáld ki!

Nyitókép: Shutterstock