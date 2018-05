Szinte már évente, menetrendszerűen van egy nap, amikor valamilyen jóslat szerint be kell következnie a világvégének. Mert a maják naptárjában benne van, vagy Nostradamus megjósolta, vagy kiszámolta egy matematikus. Szóval lassan már a naptárban is fel lehetne tüntetni, hogy mikorra várhatjuk legközelebb, hogy MIND MEGHALUNK. Nekem már meg is van a fix programom az ilyen napokra: