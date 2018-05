Elfáradtál. Látom a szemedben a ki nem csorduló könnycseppet. Látom a szád sarkán a kénytelen remegést, a homlokodon a düh rajzolta szarkalábat és lefelé csüngő álladon a szégyent.

Mama, nem a te hibád! Mama, ne sírj! A felnőtt lányod hibáiért nem vagy felelős. Ne sajnálj, én boldog vagyok. Nem kell többé fürdetni, pálinkázni, vigasztalni, amikor otthagynak nálad. Boldog vagyok, örülök a szabadságnak, amit az elhagyatottság adott. Erős lettem, büszke, önálló és szabad. Te voltál előttem a példa, tőled tanultam meg megoldani a lehetetlent is.

Nem, nem haragszom, hogy menned kell. Sajnálom, hogy a nyugdíjas éveidet gyereksírás töltötte ki. A nagyszülőknek nincs más dolguk, csak szeretni az unokájukat. Szeretni, etetni, elkényeztetni, de nem felnevelni. Én rátok maradtam, nem kértetek, nem vártatok, de mindig örültetek nekem. Kézen fogva vittél az első nap az iskolába, te könnyeztél a ballagásomon. A szüleim hiányossága, az ő szégyenük, a te büszkeséged.

Most lépsz, és büszke vagyok rád, hogy meg merted tenni. Sokáig nézted a részeg férjed tántorgását a kedvemért. Sokáig tűrtél, mosolyogtál. Vártad a változást, és sohasem panaszkodtál. Méltósággal viselted az élettől kapott összes pofont. Évek óta már csak én öleltelek... Rajtam kívül nem szeretett senki, de megtanultad önmagad szeretni, és engem is megtanítottál, hogyan szeressem magamat. Most menj, most már neked is jár.

Szép vagy! Minden ráncod mögött ott a sorsom, a szemed ragyogásában a boldog gyerekkorom, a kisugárzásodban pedig még mindig ott a végtelen szeretet. Sosem lettél keserű. A hangod még mindig ugyanolyan lágy és kedves. A sok nehézség ellenére sem lettél kevesebb. Magabiztosabb lettél és erősebb. Erősebb, mint a gyermeked, aki megfutamodott a felelősség elől és erősebb, mint a férjed, akit tönkretettek a nehézségek.

Nagyi! Tőled tanultam meg egyenes gerinccel járni, tőled lestem el a nőiesség minden apró fortélyát. 50 felett elválni nem szégyen, igazi bátorság! Te megvártad a továbblépéssel, hogy felnőjek - nem úgy, mint a szüleim. Te elmagyaráztad az elmúlást, nem maradt bennem kétség. Nagyi! Köszönöm a kitartást, büszke vagyok rád!

Angelika

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock