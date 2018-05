"Ma már szinte teljesen kihaltak az igazi férfiak!" Ezt már biztosan te is sokszor hallottad - akár magad is hangoztattad. Hiszen az igazi férfi olyan... Pontosan milyen is?

Egyáltalán valaha léteztek ilyen tökéletes férfiak? Határozottak, magabiztosak, erősek... De az eszedbe jutott már, hogy talán a régi idők urainak csak a jó tulajdonságaik maradtak meg az emlékeinkben, de a sötét oldalról elfeledkeztünk?

Mert persze igaz lehet, hogy az akkori nők magabiztosnak és határozottnak látták őket - de tegyük hozzá, hogy akkoriban a nőknek nem is volt döntési joguk. Így könnyű volt hozzájuk képest "dominánsnak" és erősnek lenni.

És biztosan tudtak gavallér módjára udvarolni: virággal menni az első randira, és csodálatos bókokkal elhalmozni a hölgyeket, majd a házasság után beküldeni őket a konyhába... Nekem az a gyanúm, hogy ha egy mai nő találkozna egy régi idők férfijával, körberöhögné. Ennyivel már nem lehet lenyűgözni egy mai nőt.

A múltban egyszerűbb dolga volt a pasiknak. Hiszen már attól a puszta ténytől nyertesek voltak, ha fiúnak születtek. Ha képesek voltak eltartani egy családot, gyereket nemzeni, emellett még a többi férfitársukkal szemben is kb. helyt tudtak állni, akkor igazi férfinak érezhették magukat. Legalábbis a nőkhöz képest biztos, akik nem tanulhattak, nem dolgozhattak, és a saját vagyonuk felett is csak korlátozottan rendelkezhettek.

Akkor mitől férfi a modern férfi?

Félreértés ne essék, engem ilyen tekintetben konzervatívnak lehet mondani, hiszek a régimódi férfi értékekben. Abban, hogy egy pasinak legyen férfias megjelenése, viselkedése, és minden körülmények között legyen benne annyi erő, hogy nem csuklik össze, mint egy törött festőlétra.

De ma már ez önmagában kevés az üdvösséghez.

A világ nagyot fordult: a nőknek nem volt elég az, ahogy kezelték őket, kiharcoltak maguknak jogokat. És meg is mutatták, hogy szinte mindent tudnak olyan jól csinálni, mint a férfiak - sőt, van, amit még jobban is. Már nem elégedtek meg azzal, hogy a tűzhely mellett kevergetik a vacsorát, és ringatják a kisgyerekeket, ők is érvényesülni akarnak, és hangot adni az akaratuknak. Egy normális ember nem is kérdőjelezi meg, hogy ez milyen fontos előrelépés volt társadalmilag. Egyértelmű, hogy jó irányba haladtunk.

Viszont a pasik egy része közben bizony kissé lemaradt. Mert már nem olyan egyértelmű, hogy mit jelent az: Igazi Férfinak lenni!

Mert nem elég játszani a rezzenéstelen arcú macsót, akit nem érint meg semmi, hanem meg kell érteni a saját és a párunk érzéseit is.

Nem elég egy vitát magabiztosan lezárni azzal, hogy: "azért, mert én megmondtam", hanem meg kell tanulni kommunikálni és közös nevezőre jutni.

Nem elég szép, de üres szavakkal dobálózni, sablonos gesztusokkal próbálkozni, hanem oda kell figyelni arra a nőre, akit meg akarsz hódítani.

Mert a nők nem buták, és már nem is akarják annak tettetni magukat.

És az ágyban sem elég már annyi, hogy miután te kielégültél, a másik oldalra fordulsz szunyálni.

Ráadásul már nem csak azokon a területeken kell helytállni, ahol eddig kellett. Közösen kell(ene) viselni a terheket. Így a férfiaknak is van helye a háztartásban, a gyereknevelésben, a család egyben tartásában. Hiszen a feleségnek lehet magasabb bére, jobb munkája, magasabb iskolai végzettsége. Tehát ami eddig csak a férfiak kiváltsága volt, ami miatt büszkék lehettek magukra, az már nem csak az ő privilégiumuk. Ilyen körülmények között pedig nehezebb önbizalomtól szétcsattanó hímnek lenni. Akinek mégis könnyedén sikerül, az vagy a ritka kivétel - vagy nagyon ostoba.

Fölösleges bonyolítani, mert a helyzet elég tiszta: a nők megerősödése kiherélte a pasik egy részét. De legalábbis rávilágított, hogy eddig is töketlenek voltak, és csak a helyzeti előny miatt tudták leplezni.

De ma már nem magától értetődő, hogy azért, mert farokkal a lábunk között születtünk, már nagybetűs Férfiak vagyunk. Azt a megnevezést bizony ki kell érdemelni! És itt buknak el sokan: amikor felmerül a kérdés, hogy mégis hogy a nyavalyába lehet ezt a mai nőknek bebizonyítani, akkor rosszabbnál rosszabb válaszok születnek:

A nőknek csak a pénz kell. - Rossz válasz.

A nőknek csak szépeket kell mondani, és kész. - Rossz válasz.

A nőknek csak egy nagy, vastag, kemény... - Ne is folytasd, rossz válasz.

A nők csak az izmos pasikra buknak. - Rossz válasz.

A nők maguk sem tudják, mit akarnak. - Rossz válasz.

Ahogy a nők sokáig nagyon keményen küzdöttek azért, hogy boldogulni tudjanak a férfiak világában, most bizony nekünk kell dolgoznunk azért, hogy megértsük a végbement változásokat. És persze utolérjük a nőket azokon a területeken, ahova eddig nem igazán merészkedtünk.

Hölgyeim! A türelem Igazi Férfit terem!

Viszont a nőknek is el kell fogadniuk, hogy ez a férfiaknak egy új terep, amihez nincs használati utasítás, tervrajz, és semmi hasonló, amit a férfiak olyan jól értenek. Ezért van, hogy nagyon sokan bizonytalanok, vagy hatalmas ostobaságokra alapozva magabiztosak. De én remélem, hogy ebben az adok-kapokban forrnak ki a modern világ új, Igazi Férfijai, akik többek lesznek, mint a múltbéli 2 dimenziós elődeik.

