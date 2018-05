Csinos vagy és kedves, mégsem ért utol a szerelmi happy end? Valószínűleg nem rajtad múlik - egyszerűen peched van. Ne aggódj, csak idő kérdése, előbb-utóbb tutira megtalálod az igazit!

De a párkereső szinglik között akad néhány olyan lány is, aki apró bakikkal hátráltatja az ismerkedést. Íme, néhány dolog, amikre érdemes figyelni:

1. Nem vagy túl sok, édes lányom?

Klassz érzés az elismerő tekintetekben fürödni - ráadásul a férfiak imádják a magabiztos nőket. De azért érdemes szabni egy határt: ha egy csaj minden mozdulata és gesztusa a "közönségnek" szól, vonzó nő helyett könnyen megmosolyogtató fruskának tűnhet. Jól érzed magad a bőrödben? Szuper, csak ne azt sugallja a viselkedésed, hogy folyamatos elismerésre vágysz minden hímneműtől, aki csak elsétál melletted!

Szerencsére a nők többsége tisztában van vele, hogy a szívből jövő, őszinte gesztusok a nyerők, és semmit sem érdemes eltúlozni, mert a látvány könnyen színpadiassá válhat.

2. Most akkor randizol vagy nem?!

Egy nő sem akar olyannak tűnni, mintha az lenne az egyetlen életcélja, hogy bepasizzon - ez érthető. De nem szabad átesni a ló túloldalára. Ha meghív a szemközti asztalnál ülő helyes srác egy italra, és beszélgetés közben megkérdi, van-e valakid, bőven elég annyit felelni, hogy egy ideje már nincs. Nem kell szenvedélyesen bizonygatni, mennyire jól megvagy egyedül! Mert a férfiak nem elemzik szénné a dolgokat - ezért, ha valaki percekig ecseteli durcás kismacskaként, hogy nincs szüksége senkire, hajlamosak hinni neki. És lelépnek...

Persze az sem jó, ha minden szavaddal azt sugárzod, hogy majd' meghalnál egy kapcsolatért. Viszont az sokkal fontosabb, hogy semmiképp se állíts olyat, aminek az ellenkezőjére vágysz!

Tehát ilyenkor is az "unalmas" arany középút a tuti tipp - vagyis bőven elég, ha ilyen helyzetben mesélsz a hobbidról vagy a munkádról. Ezekből is egyértelművé válik, hogy jól érzed magad a bőrödben - és az is, hogy azért nem akarnál örökké remeteként élni.

3. No taktika, no problem!

Vannak olyanok is, akik rafinált haditervet eszelnek ki, csak azért, hogy még jobban felkeltsék a pasi érdeklődését. Például nem adják meg a telefonszámukat, hadd nyomozza ki a srác. Szerintem ez fölösleges (és kockázatos) játék. Főleg, ha az ember lánya majd' megőrül, hogy folytatódjon az ismerkedés. Ugyanígy nincs értelme a "csak akkor veszem fel a telefont, ha már harmadjára keres" taktikának. Idővel úgyis kilóg a lóláb, az pedig vérciki.

De az is elég kínos, ha előtör belőled "Rátukmálommagam Mari", aki a türelmetlenségéből fakadóan elrontja az egészet. Ha számot cseréltek, és a pasi megígéri, hogy keresni fog, akkor ne te hívd fel!

Szerintem, ha egy lány igazán bejön egy pasinak, az mindenképp keresni fogja - kivéve, ha elrabolják az ufók, vagy kómába esik. Régen rossz, mikor valaki csak akkor hajlandó foglalkozni a másikkal, ha az az arcába tolja magát, ezért ezt érdemes mindenkinek elkerülni.

+1. Családtervezés a harmadik randi után!

Biztosan neked is van olyan ismerősöd, aki egyszerűen képtelen fékezni magát, és ezzel szúrja el az egyébként ígéretes helyzeteket. Például, mikor megismerkedik egy sráccal, és már a második randi után be akarja mutatni a barátainak, majd a szüleinek... Sőt, a harmadik találka után már az összeköltözést fontolgatja.

Érthető, hogy az ember gondolatai olykor elkalandoznak, hiszen manapság ritkaságszámba mennek az értékes kapcsolatok, de azért ne rohanj ennyire előre! Az álmodozás persze nem bűn, de ne told rá senkire a királylányos szappanbuborékokat! Mert ha elijeszted a lovagod, könnyen fuccsba mehetnek a terveid...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock