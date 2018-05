Vannak olyan szituációk, amikor egy kis szünet jót tesz a pároknak, és egy új, megerősödött kapcsolatot eredményez. Nos, most nem erről szeretnék beszélni, hanem amikor tényleg jobb, ha az ex csak ex marad.

Az elején minden remekül megy, megvan az összhang, úgy érzed, megtaláltad a másik feled. De közben belül megszólal valami, de persze nem akarsz tudomást venni róla. És van, hogy ezt a belső hangot a barátaid is megerősítik, akik már az első perctől kezdve mondják, hogy ez a srác nem neked való, és meg fog bántani. Viszont rájuk sem hallgatsz, mert mit tudhatnak ők?

Nem ők élik át vele a csodálatos pillanatokat. De azért folyamatosan "spoilereznek", és a végén sajnos nekik lesz igazuk... Pedig valóban majdnem kiverték a szemedet az intő jelek. Például, ha pár randi után szó nélkül eltűnik, majd hetek múlva, egy váratlan pillanatban felbukkan, hogy megbánta, és kezdjétek újra. Benned valami felébred, és belemész, mert milyen édes, hogy még mindig gondol rád, akkor mégiscsak érez irántad valamit!

Aztán amikor már újra találkozgattok, elkezd ritkábban válaszolni az üzeneteidre - vagy nem is válaszol -, mert épp dolga van. Holott előtte minden egyes nap beszélgettetek. Majd rövidesen közli, hogy: "Bocs, de nekem ez nem megy." Ő nem akar komoly kapcsolatot. Ez egy újabb törést okoz benned, habár ezen még gyorsan túl lehet lépni, hiszen megszoktad, hogy manapság az emberek gyorsan cserélődnek az életedben.

Ezután pár hét múlva arra leszel figyelmes, hogy visszakövetett Instán, teleszívezi az egészet - és benned megint megmozdul valami. Azt hiszed, na, majd most más lesz. Biztos hiányzol neki, és ő ezt meg is erősíti... Miután beadtad a derekadat, és újra elkezdtetek beszélgetni. De ezúttal előre kiköti, hogy semmi komolyat nem szeretne.

Belemész, mert azt reméled, hogy melletted rájön, hogy csak te kellesz neki. Ez a legrosszabb, amit csak tehetsz. Nem fogsz neki kelleni. Csak a vágyait akarja kielégíteni, és mivel téged már ismer, tudja, hogy a legelső szavára ugrasz - így a kényelmes megoldást választja.

Ez neked így jó egy darabig, hiszen a tied valamennyire. Na, de meddig? Amíg el nem jön az a pillanat, amikor az ágyban melletted fekve beszélget az új barátnőjével... Akiről neked elfelejtett szólni. Mert hát akar ő komoly kapcsolatot - csak nem veled. A másodperc tört része alatt tud átfordulni a szerelem haraggá. Mert te szeretted őt. És az fáj a legjobban, hogy ő emberszámba sem vett. Nem tisztelt egyáltalán. Ez a pofon kellett ahhoz, hogy teljesen ki tudd zárni az életedből. Amibe persze ő újra és újra megpróbálna visszakúszni...

Nos, az ilyen és ehhez hasonló szituációk azok, ahol nem érdemes újrakezdeni, és jobb, ha az ex örökre ex is marad. Magad miatt. Hogy ne tiporják lábbal a nőiességed és az emberséged. A megalkuvás nem jó társ. Tudd, mit és hogyan akarsz! Ebből ne engedj, mert aki ebben nem partner, később sem lesz az.

Sallai Klaudia

Nyitókép: Shuttertsock