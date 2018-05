A mai férfiaknak rendkívül rossz a memóriája. Képesek téged elfelejteni. Csupán pár hónap, és szerény személyed a múlt homályába vész. Pedig úgy gondolnád, te egyedi vagy és megismételhetetlen...

De most nem a kapcsolat vége utáni felejtésre gondolok... Hanem a társkeresők "déjá vu" lovagjaira: hiába a változatlan képek és a bemutatkozó szöveged, nekik ez sem számít. Szörföznek a neten, kattintgatnak, aztán hopp, ismét horogra akadsz.

Te meg csak nézegeted a férfit, és olyan déjà vu-d van - mintha már találkoztatok volna ezen az oldalon. Ez a bemutatkozó szöveg, ez a stílus! Olyan ismerősnek tűnik! Aztán megkapod a Facebook elérhetőségét, és kiderül, hogy már hónapok óta ismerősök vagytok. Sőt, beszéltetek is az éteren keresztül...

Úgy tűnik, ismét nem a memória bajnokát sikerült kifognod. Pedig egyesek szerint kedves hangod van, ám ez neki nem sokat számított, hiszen nem nagyon hagyott szóhoz jutni. Erre határozottan emlékszel.

Ő pedig nem sokat változott a hónapok alatt: még mindig ugyanazt a szöveget nyomja. De legalább még mindig "nem büdös a lába", mert ezt is megírta ám újra - mint fontos információt - és valljuk be, ez nem egy elhanyagolható szempont... Ám mindezt a második levélben? Melyből többek között az is kiderül, hogy a konyhaasztalon nemcsak a zöldséget, hanem téged is el tudna képzelni? Hááát, nekem is elég gazdag a fantáziám, na de azért mégis, uraim...!

Ám a társkeresős memóriabajnokságnak is vannak ám helyezettjei!

A dobogó legfelső fokán mindenképpen Mr. Nem Büdös A Lábam áll. Őt követik azok, akik bizonyos időközönként újra és újra elküldik a sablonos levelüket. Mert azon ők sem változtatnak egy fikarcnyit sem. Viszont így nem nehéz visszaemlékezned rájuk... Aztán ott vannak még a direkt feledékenykedők, akik csak úgy tesznek, mintha nem emlékeznének rád. Ők azok, akik akkor is képesek időről időre felbukkanni, ha nem kapnak választ - és mindig új információkkal látnak el, nehogy elfelejtsd őket... Az ismerkedés szempontjából azonban teljesen lényegtelen, hogy most valóban csapnivaló-e a memóriájuk, és ezért nem képesek felidézni téged - vagy esetleg azért nem, mert fizikai képtelenség téged megjegyezni, amikor több száz nőnek küldtek már levelet. Bármelyik is az igazság, egyiktől sem lesz vonzó a személyük.

Ezért uraim, nem árt óvatosabbnak lennetek, mielőtt koptatni kezditek a billentyűzetet! Íme, néhány tanács a "memóriazavar" elkerülésére!

Akinek nincs "esze", legyen notesze!

Ha már régóta vagy online társkereső, vagy túl sok nővel próbálkoztál, nem árt listát vezetned. Firkants oda egy-egy jellemzőt az érintett hölgyek neve mellé, amelyről mindenképpen visszaemlékszel majd rájuk: például Éva, a hatalmas szempillájú, vagy Kati, a szende nézésű, vagy Rita, a belga-magyar stb. Mielőtt írnál valakinek, nem árt ellenőrizned a korábbi levelezéseteket. Például, hogy egyáltalán volt-e már? Bármily meglepő, már ilyen funkciót is tudnak a társkeresők. Mindemellett ajánlott még a közösségi portáljaidon is ellenőrizned a kiszemelt hölgyeket.

Jó, mindez azért már igényel egy kis energia befektetést is, de így legalább olyan nőkre "pazaroljátok" majd az időtöket, akikre még az újdonság erejével tudtok hatni.

