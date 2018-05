Vaginizmus: amikor még a tampon sem fér be...

"Ott ültem az ágy szélén, és zokogtam: ne haragudj, én is nagyon akartam" - bármennyire is vágyott azonban a szexre, 26 évesen, több random próbálkozás és párkapcsolat után még mindig nem veszítette el a szüzességét.

Sok társához hasonlóan, Lilla is 16-17 évesen kezdett kísérletezni a szexszel. Az első alkalomnál nagyon szerelmes volt, de a körülmények kuszák voltak: egy autó hátsó ülésén estek egymásnak egy egyetemista sráccal, akivel akkor már hónapok óta találkozgattak. "Úgy éreztem, túl szűk vagyok... Egyszerűen nem fért be a barátom pénisze. Ott feküdtem, teljesen nedvesen, nagyon kívántam őt, és nem értettem, mi a baj velem" - emlékszik vissza a történtekre. Magas, vékony, kimondottan szép lányról van szó, akiért mindig is döglöttek a pasik.

Ezzel a fiúval aztán még többször is próbálkoztak, a sikertelenség egyre frusztrálóbb volt. Amikorvégre elment nőgyógyászhoz - életében először - az orvos durván rászólt: "Ne ficánkoljon itt nekem, hát nem tudom megvizsgálni!" És valóban nem ment a vizsgálat. Ekkor a lány elsírta magát, és elmondta, hogy a párjával sem tud lefeküdni, hiába vetnek be mindent.

Az orvos - egy 50-es, szakállas doktor - erre atyaian elmosolyodott, és arra biztatta, hogy legközelebb nyugodtan igyon meg egy üveg bort a randi előtt, hogy "ne legyen annyira zavarban". de ő persze hiába ivott, ez sem segített a baján. Zavarról szó sem volt, egészen máshol hibádzott a történet.

"Ekkor még sokáig, tulajdonképpen évekig nem tudtam, miért nem megy a szex, mármint a behatolás. Mert a csiklói orgazmus tökéletesen ment, de a pénisz... az valahogy sosem tudott bejutni a kapun. Az világos volt, hogy valami nagyon nem stimmel, de azt hittem, egyedül vagyok ezzel a világon, és nagyon szégyelltem magam" - emlékszik vissza ezekre a depresszióval, pánikrohamokkal és masszív öngyűlölettel átitatott időkre, amikor visszahúzódott, és kivonta magát a társas kapcsolatok alól.

Ha mégis nyitott valaki felé, a forgatókönyv újra és újra megismétlődött: a férfiak eleinte nagyon türelmesek voltak, még tetszett is nekik, hogy elsők lehetnek. Figyelmességet és szerelmet ígértek, de aztán pár hónapon belül mindig elfogyott a türelem, és ismét ott találta magát egyedül, összetört szívvel, pokoli haragban a saját testével.

Évek teltek el így, míg végül egy cikkben olvasott arról, amit átél: bármi közelít a hüvelyéhez, az akaratlanul is összezár, nincs uralma fölötte. Nemhogy szexre - legalábbis közösülésre - nem képes így, de tampont sem tud használni, és nőgyógyász sem tudja megvizsgálni. Ekkor kiderült, hogy a története gyakoribb, mint hinnénk: ezerből legalább száz nő küzd a vaginizmus valamilyen formájával, a legkülönfélébb okok miatt.

Van, hogy súlyos trauma (gyerekkori hüvelysérülés, nemi erőszak) áll a háttérben, máskor lelki ok húzódik a mélyben (bigott, vallásos szülők, szigorú neveltetés), de gyakran nem tudni, miért alakult ki a probléma, ugyanis nincs látható, érthető oka.

"Akárhogy is, a közhiedelemmel ellentétben ez a para nem oldódik meg magától... Pláne nem egy vagy két üveg bortól. Ez ennél bonyolultabb. Ha vannak lelki okok, azokat persze kezelni kell, de fizikoterápiára mindenképp szükség van. Ez jelenleg az ún. step by step, vagyis lépésről lépésre módszert takarja, ami az elmúlt években Magyarországon is elérhetővé vált.

Ilyenkor az orvos speciális, erre a célra kifejlesztett, különböző méretű tágítók segítségével kondicionálja át a hüvely reakcióit, hogy az akaratlan izom-összehúzódás ne következzen be" - mondja Lilla, aki fél évvel ezelőtt maga is elkezdte ezt a módszert egy Svédországból hazatelepült nőgyógyász szakorvos segítségével.

"Én speciális eset vagyok, van ugyanis, aki otthon, orvos nélkül is elboldogul a diagnózist követően" - mondja, és minden zavar nélkül magyaráz. Ezt a módszert ma már bárki otthon is kipróbálhatja, a netről rendelhető, szakemberek által összerakott "vaginismus kit" segítségével is: mintha csak kis dildók lennének, de a legkisebb ujjnyi, majd egyre nagyobb, míg végül az eredeti, 16-18 centis hímtagra emlékeztető darab is sorra kerül.

"Tudod, amikor az én csomagom megérkezett, csak sírtam, képtelen voltam használni a cuccot... Kiborított, hogy egy ilyen műanyag izé hozzám érjen" - vallja be a sugárzóan szép, törékeny lány. Az orvos segítségével viszont az elmúlt hónapokban már sikerült szép eredményeket elérni.

Lilla jelenleg 26 éves, és jól tudja, hogy ha sikerül is végre elérni, hogy hüvelye úgy működjön, ahogy azt vágyai diktálják, hátra van még egy nagy feladat... Ahhoz, hogy örömteli szexuális életet élhessen, és egészséges kapcsolatot legyen képes kialakítani, a lelkét is rendbe kell szednie.

Hiszen aki milliószor kért már bocsánatot, mert nem tudott örömöt adni, az bizony meggyűlöli testét, és a fizikai probléma lelkit teremt, az pedig újabb fizikait... Tehát egyszerre két szinten kell, hogy megtörténjen a gyógyulás. Úgy érzi, a legjobb úton jár efelé, és ezt szelíd, de nyugodt mosolya is megerősíti. "Fontos, hogy minél többen tudjanak erről a problémáról, hiszen van segítség. Nem kell mindenkinek ennyit szenvednie" - mondja.

