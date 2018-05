Létezik egy hely valahol Disneyland és Narnia közt: ez az ezotéria végtelen birodalma. Nem kell gondolkodni, nincs felelősség, csak tetszetős válaszok az épp aktuális nyomorodra.

A felnőtt lét csupa gyötrelem és kín: számlákat kell befizetni, túlórázni kell, és még egy olyan szörnyeteghez is egyedül kell elmenned, mint a fogorvos. A vodkavonat ugyan elvisz Csodaországba, de 4-5 óra múlva jön a kegyetlen leszállás. Nem igaz, hogy nincs valami megoldás!

Dehogy nincs! Az ezoterika tárt karokkal vár, és már nem olyan ciki, mintha szektás lennél. Ha már meguntad a bűntudatot egy-egy rossz tetted után, itt mindig találsz valami földöntúli magyarázatot. Ahhoz azonban, hogy te legyél a legbuzgóbb kiscserkész, az alábbi szabályokat kell betartanod:

1. Ez a sorsom!

Az első és legfontosabb szabály: az életedet nem te irányítod, ergo nincs felelősség egy-egy baklövés után. A férjed azért hagyott el, mert egy magasabb erő ezzel tanítani akar téged. Szó sincs róla, hogy egy idegbeteg házisárkány lettél volna. És persze a következő életedben minden jobb lesz, ez csak a bevezető.

2. Mosd át az agyad Telejósdával!

És költsd el az összes pénzed emelt díjas hívásokra! Ez az ár persze csekélység ahhoz képest, hogy Odin Főpap a pozitív energia segítségével egy hívással meggyógyítja a vakbélgyulladásodat, visszanöveszti a hajadat, meg ugye küld pénzenergiát is. Szóval, ez a befektetés meg fog térülni. A jós biztos nem csal, hiszen már a hangodból megmondta, hogy férfi vagy-e vagy nő. Ez nem akármilyen képesség! A jövődet is bármikor megtudhatod, az alábbi klasszikus válaszok közül még válogathatsz is:

Pénz áll a házhoz.

Új szerelem a láthatáron.

Valaki keresztbe akar tenni Önnek.

Végre rendeződnek a dolgai.

3. Élj a mestered útmutatása szerint!

Hisz ő már sok-sok tanfolyamon túl van, és megvilágosodva vár téged a panellakás 8. emeletén. Ha még nem álltál be a 10. meggyújtott füstölőjétől, koncentrálj még erősebben rá, hiszen minden szava ősi bölcsesség. Gondolkodni, megkérdőjelezni ér, de végül mindig neki van igaza.

4. Élj a szellemvilágban!

Általános iskolában az osztálytársaimmal meg akartuk idézni Zámbó Jimmy szellemét. Nekünk sajnos nem jött össze, de te azért még próbálkozhatsz. A YouTube számtalan videóval vár, amelyek után még egy hétig nem fogsz tudni aludni, de sebaj, szellemeket idézni amúgy is éjszaka a legjobb. Az élő barátaiddal pedig ne is foglalkozz!

5. Ne légy szkeptikus!

A jósnődnek is meg kell élnie valakiből, ha elkezded kétségbe vonni bölcs látomásait, szerencsétlen mehet vissza dolgozni a kisboltba. Ráadásul anno, mikor még használtad az agyad, rájöttél, hogy ez a világ nem is olyan csodás hely. Az emberek számítóak, hazudnak, te pedig csak kifogásokat kerestél, hogy miért nem erőltetted meg magad soha semmiért. Tényleg újra ez kell neked? A felhőtlen boldogság helyett!?

Persze szerintem sem csak egy darab beszélő hús vagyunk, nem baj, ha érdekel, hogy mi van a fizikai valóságon túl. Viszont nagyban akadályozza a valódi lelki fejlődésedet, ha fenntartások nélkül követsz valamit, mint egy beszívott kismókus.

Nyitókép: Shutterstock