Tudtam, hogy nem lesz nagy szerelem, de most ennyi is elég.

Újabb fotó érkezik, nem mondom, igazán előnyös fotó... Ez már a harmincadik. Minden kép tökéletes beállításban, előnyös oldalról van elkészítve. Még nem is találkoztunk, de az online világban úgy gondolom, bárkivel bármi megeshet...

És annak az ellenkezője is. Minden üzenet mellé egy kis szívecske, puszi és hasonló emojik. Én épp a házasságszerű négyéves kapcsolatom romjain üldögélek, és próbálom összekaparni magam, ezért regisztráltam egy internetes társkeresőre vagy mire. Még "előző életemben" megtanultam, hogy itt össze lehet szedni egy maroknyi - rendkívül felszínes - érdeklődést... Csak ne írogatna ilyen badarságokat!

Hogy hiányozhatok neki, amikor még nem is találkoztunk? Húha, már érzelmei is vannak. Szép teljesítmény ahhoz képest, hogy még csak olyan másfél hetes az ismeretségünk. Fotókat és felszínes üzeneteket küldözgetünk egymásnak, de néha elkapja egy érzelemhullám, és ír magáról valami személyeset is. Aztán a következő pillanatban már csak a szépségemet dicséri. Tudom, hogy ez csak az udvarlási taktikájának a része, és semmi súlya, de azért időnként nekem is jól jön egy kis figyelem, figyelmecske.

Szinte biztos vagyok benne, hogy a mesterien elkészített szelfik hasonló üzenettel más postaládájában is landolnak - mégis hízelgő. De mi a francnak kell nekem egy ilyen egósimogató überszépséges magamutogató macsóval csetelni? Mert tovább akarok lépni érzelmileg. És igenis érezni akarom, hogy vonzó vagyok. Elvégre éveket töltöttem egy kapcsolatban, ahol a szexis, vonzó, csábító részem egy időre a spájz alsó polcán egy dobozban volt elzárva.Türelmesen várta, hogy újra elővegyem, várt a megmentőjére, hogy egyszer újra előjöhessen, és értékes, figyelemre méltó részem lehessen.

Erre itt ez a férfi, aki egy másik városban él, ezért egyelőre nem tudunk találkozni - majd talán a következő hónapban. Tudom, ez nem is erről szól, sőt, most még nem is lennék kész találkozni vele, hiszen a fotókon, amit küldtem, vagy öt kilóval karcsúbb vagyok (az önmarketing nekem is jól megy). Így elmélkedek, miközben újabb szelfi érkezik. Hú, milyen jól áll neki ez az ing is! Milyen szép a nyakkendője... Igen, azt hiszem, pillanatnyilag marad a fantáziám, ahol bárhogy elképzelhetem magam vele.

Egyszer csak azt írja, hogy Budapestre jön, nem bírja már tovább, találkozni akar velem. Mi a fene? Ajaj, kisebb pánik uralkodik el rajtam. Már a hétvégén itt lesz! Hogy fogyok le öt kilót négy nap alatt? Ááá, teljesen kiborultam... A spájzban lévő doboz elkezdett izzani. Valami ki akar innen törni... Lássuk csak, négy nap alatt nem fogok lefogyni! Marad egy gyors kozmetika és egy fodrász. Ez van, lássa csak meg, milyen vagyok!

Elkezdett belül egy kis vészcsengő jelezni. Mi van, ha kiderül, hogy egy idióta? Ha személyesen nem értjük meg egymást? Egy fél kilót már le is fogytam az idegtől. Lazaság!!! Nyugi van, hiszen ez most nem arról szól!

Eljött a nagy nap, ma érkezik a "szelfi férfi". Megelevenedik, kilép Fantáziaországból a valóságomba, és rettegek, hogy most vége lesz ennek az édes illúziónak, ami eddig életben tartott. Gombóc van a tokomban, feszült vagyok. Már itt is van. Megáll a ház előtt, látom a sziluettjét az autóban.

Tudom, hogy ő az, életre kelt. Tényleg olyan, mint a fotókon, ugyan kicsit pocakos, de az ing a valóságban is jól áll neki. Egy szenvedélyes, egymásba bújós, szerelmes nap után végleg eltűnik. De mindegy is, nekem csak egy kis ébresztő kellett: négy év után újra vonzó, szexis nő vagyok.

Nem is rossz ez a Fantáziaország, csak tudni kell, hogy Aladdin valójában egy mesefigura, és a való életben ghostingol...

Jázmin történetét Hingyi Boglárka jegyezte le.

Nyitókép: Shutterstock