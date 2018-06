Tömény füst és a kevert koktélok édes illata lengi be a bárpult környékét. Mindössze néhány lámpa tompa fénye és a halkan búgó zene töri meg a nyugodt sötétséget.

Még csak pár ember üldögél az asztaloknál. A korán érkezettek között van az a férfi is, akinek még csak egy érintetlen pohár tömény szesz a társasága. Még ismeretlen számára az a várva várt valaki, aki nemsokára kitűnik a tömegből. De ő még nem tudja, hogy találkozni fognak. Hiszen vágyai tárgya még éppen elmélázva készülődik a szobájában.

Míg egyik szemét festi, már azon gondolkodik, hogy mit vegyen majd fel. Pedig a szobája olyan, mint egy háborús övezet, ám ő mégis pontosan el tudja különíteni a háromszáz pár cipőjét a két tucat szétdobált ruhájától. És végül sikerül is kiválasztania a megfelelő szettet, amiben csatába indul. Persze jó előre eldönti, hogy nem a pasizás a cél, de legbelül azért reméli, hogy mikor belép a bárba, ott lesz majd az a James Bond egy rázott Martinivel, aki majd őt is jól felrázza.

Megérkezik. Unott tekintettel szétnéz, még a barátnőit is kizárja a látóteréből. Pedig ez csajos buli kéne, hogy legyen. De ő csak fürkészik. Úgy érzi, hogy ha most nem találja meg azt a valakit, akkor soha többé. De oly' sokszor érezte már ezt... Ekkor észreveszi a sármos idegent, aki ott áll, és csak arra vár, hogy a lány éppen annyi ideig nézze, hogy azt jelzésnek vehesse.

Aztán meg is történik a pillanat: a tekintetek összetalálkoznak, majd a hölgyemény leszakad a csapatától. Vadászni indul. Precízen leparkol a pulthoz, közben pedig igyekszik úgy tenni, mint akit a legkevésbé sem érdekel a mellette ülő úriember. Úgy fókuszál a bárban sorakozó italokra, mintha az élete múlna rajta - túlbiztosítva magát, hogy még véletlenül se nézzen a férfira. Közben azért a szíve hevesen kalapál: "Mire vársz még? Szólíts már meg!" Gondolja magában. S kívánsága nemsoká teljesül.

Bemutatkoznak egymásnak, majd hosszas táncba kezdenek. De nem a parketten, hanem a pultnál. Hiszen a lelkük járja a tangót. A férfi romantikus, kimért, elegáns, igazi úriember, pont olyan, amilyet még a szülei is tárt karokkal fogadnának. Mintha mindent tudna róla, mégis csillogó szemmel issza a szavait. Az újabb és újabb kérdéseknél talán már csak azt várja jobban a leányzó, hogy mikor lép szintet a kapcsolatuk. Hiszen ilyenkor semmi sem tűnik elég gyorsnak.

Hogyan is tűnhetne? Mikor már oly' régóta várta ezt a pillanatot! Aztán a férfi végre elkéri a számát, ő pedig szorgalmasan előkotorja telefonját a retikülje aljából. Bediktálja a számsort, amely a közös jövő zálogát jelenti, és türelmesen várja a visszahívást. De a hívás nem jön. Ehelyett váratlanul megcsörren a férfi telefonja. Ő pedig erre elmosolyodik, és közli, hogy a cégtől hívják. Sürgős feladat futott be. Mennie kell. Most azonnal. Nem ígér semmit, de hátrahagy egy halvány, reményekkel átitatott simítást a nő kezén, amely talán azt sugallja: "Találkozunk még."

A lány pedig csak áll a pultnál. Gyomrában fülledt romantika, reményteli ábrándok, a faképnél hagyottak keserűsége és egy kis daiquiri kavarog. Áll, és vár. Hiszen ez még biztosan nem a vége. Mert annyira jó volt minden, hogy így nem lehet vége. Ugye?

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock