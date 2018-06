Kicsi vagy még, kincsem, nem érted az életet, és nem tudod, mennyi fájdalomtól kímélheted meg magad, ha megjegyzed a szavaimat.

Lesznek majd szerelmeid, és lesznek olyanok is, akik összetörhetik a szíved. De mit tehetek érted én, aki már megéltem ezt-azt, és szeretném, ha minél kevesebb fájdalommal kéne találkoznod a párkeresés során? Nem a házasságaimmal vagy kalandjaimmal foglak traktálni, hanem a leszűrt, lényeges tapasztalásaimat csomagolom be a jövőd retiküljébe útravalóként, a hamuba sült pogácsa mellé - hogy majd, ha itt lesz az ideje, elő tudd venni, és emlékezz, mire kell vigyáznod. Most figyelj kicsit rám!

Okos nő mindig tudja, mikor kell elbúcsúzni.

Egyszerűen érzi, hogy mikor hűl ki már mindaz, ami valaha tűzzel égett. És ha nem akar sérülni, időben kilép onnan, ahol úgy érzi, már nincs helye. Majd' beledöglik, de nem csinál cirkuszt, nem könyörög, és nem hasal be a férfi alá. Emelt fővel és vérző szívvel mond búcsút, és hagyja, hogy beinduljon a tisztulási folyamat.

Elvégzi magában a nagytakarítást: végigsimogatja a szép emlékeket, óvatosan tartja őket a tenyerében - mint ahogy takarítás közben leemeli a díszeket a szekrényről. Gyönyörködik bennük, majd egyetlen határozott mozdulattal mindet a kukába dobja!

Mert semmi szüksége már arra, hogy a múltat szorongassa. Minek tartson meg olyan emlékeket, amelyek csak fájdalmat okoznak neki? Hiszen csak úgy nyithatja meg magát a majd elkövetkezendő érzelemnek, ha odabent rend van és tisztaság. Hosszú folyamat, fájdalmas, de nem lehetetlen véghezvinni. Egy kis ideig még az önsajnálatnak is van helye, de aztán fel kell állni, megmosni a szétbőgött arcot, smink alá rejteni, és tűsarkakon kilibbenni az ajtón. Mert senkire nem tartozik a fájdalmunk. Éppen ezért a közösségi oldalakat sem szükséges telerakni célozgató idézetekkel, netán "hót szerelmes" számokkal.

Okos nő nem dől be minden apró bóknak.

Az érzéseire, érzékeire hagyatkozik, amelyekkel ritkán nyúl mellé, hiszen az évek megtanították arra, hogy ne higgyen el mindent, amit hall. Nem könnyű, hiszen amikor rózsaszín szemüveg van rajtunk, olyan homályos lesz minden, hogy hajlamosak vagyunk készpénznek venni azt is, amit nem kellene. Szóval az a mocskos kis megérzés mindig legyen résen!

Okos nő nem hagyja, hogy bohóc legyen.

Aki akkor ugrik ki a dobozból, ha a másik felpattintja a fedelét, mert éppen szüksége van rá. És teljesen mindegy, milyen státuszod van az érintett férfi életében: lehetsz első, lehetsz feleség, lehetsz szerető, mindenkinek jár a kellő tisztelet és törődés. Okos nő soha nem hagyja, hogy parkoló pályára állítsák.

Okos nő nem hiszi el kétszer ugyanazt a mesét.

Mert eljöhet az az idő is, amikor a férfi visszatáncolna. Felbukkan a semmiből X idő múlva, és újrakezdené - mert mondjuk, nem ér el kellő sikert a másik nőnél, aki miatt elhagyott. Uram bocsá' mégsem azt a lovat akarta, hiszen ez is előfordulhat...

Ha visszatáncolna, meglehet, hogy belesajdul a szíved. Pislákolni kezdhet az egykori tűz, ha még nem vagy gyógyult fázisban. Ám egy okos nő nem dől be minden könyörgésnek. Ritka az olyan eset, amikor a csavargó másik fél tettekkel is képes bizonyítani a szándékait, és nem csak néhány napig tartó lelkesedéssel küzdene érted.

Az ámítást pedig csak azok a nők hiszik el, akik nem látják a fától az erdőt. Akikben csak az ego és a birtoklási vágy dolgozik, akik bármit eltűrnek, csak magukénak tudhassák a férfit. A kellő tartással rendelkező hölgyek elintézik egy hűvös és udvarias "kösz, de nem" válasszal a komolytalan próbálkozásokat.

Nem kötöttem kutyabőrbe ezeket a gondolatokat, és nincsenek kőbe vésve sem. De azt tudd, hogy mindannyian megérdemeljük a jót és a megbecsülést, ha tisztán kezdünk bele egy kapcsolatba. És ne feledd, hogy mindez fordítva is igaz. Hiszen a férfiak között is akad bőven olyan, akiknek mi, nők törtük össze szívét. Légy becsületes és egyenes - magaddal és a pároddal egyaránt!

És soha ne add alább...

