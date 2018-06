Ültem a pszichológusnál, és minden porcikám tiltakozott az ellen, amit mondott. Nem akartam hallani! Hogy vissza lehet hozni, elő lehet bányászni tudatunk mélyéről a régóta meg nem élt érzéseket, szenvedélyt?! Olyanokat, amikről azt hiszed, talán soha nem is léteztek? Hogy vannak párok, akiknek sikerült? Kizárt!

A férjemmel 1997-ben házasodtunk össze. Odáig voltam a jóképű, romantikus srácért, aki azzal vett le a lábamról, hogy éppenséggel semmivel sem próbált levenni a lábamról. Azaz minden helyzetben hagyta, hogy én lépjek. Ő pedig csak sodródott az eseményekkel. Mindenki álompárnak tartott minket, ennek igyekeztünk is szépen megfelelni. Közös kis gazdagréti lakás, egy gyerek, két gyerek (lány-fiú leosztásban), vidékre költözés, kutya, harmadik gyerek (immár lány-fiú-lány variáció), kisállatok, nagy kert. Na, és persze bankhitel.

Sajnos a felmerülő gondok a gyerekek növekedésével egyenes arányban sokasodtak. Először is, beleestem abba a csapdába, ami a fiatal anyák nagy százalékát érinti: feleségből anyává avanzsálódtam.

Ami még nem is lett volna probléma, de nálam ez abban is megnyilvánult, hogy egyre kevésbé kívántam az intim együttléteket. Ez a gyerekek születése utáni időszakban természetes is volt, hiszen a pelenkázás, etetés, altatás után, és az állandósult alváshiány miatt a legtöbb nőnek az ágyról nem a szex jut eszébe. Azt hozzáteszem, a férjem példamutatóan türelmes volt velem.

De aztán egyre brutálisabban zuhant rám a valóság: elkezdtünk eltávolodni egymástól. Ha a férjem otthon is volt, lélekben akkor is távol maradt. Egyre kevésbé éreztem társamnak a problémákban. Elkezdtem hízni. Tudattalanul zsírpárnákkal bástyáztam körbe idegdúcaimat. Ez persze védekező reflex volt: ha "csúnya és kövér" leszek, talán akkor kevesebbszer kíván meg a férjem, és elkerülhetem a néha kicsit magamra erőltetett szituációkat.

Nem mintha bármi okom is lett volna arra, hogy ne vonzódjak a férjemhez. Jó pasi maradt, izmos testtel, markáns, férfias arccal. De egy nőnél minden agyból indul el. A magára hagyott nő teste-lelke eltávolodik attól a férfitól, akiről úgy érzi, nem áll mellette. Legalábbis én akkor így éltem ezt meg.

És az állandósult pénzhiány is tovább rontotta a helyzetet. A férjem mindenre harapott, gyakran volt hangosabb a kelleténél. Nem mondom, hogy nem próbáltuk megbeszélni a gondjainkat. De ez többször fulladt vitába, mint konstruktív beszélgetésbe. Én pedig sajnos konfliktuskerülő vagyok. Így aztán elkezdtem magamba zárkózni. Talán furcsán hangzik, de levelek útján próbáltam elmagyarázni a férjemnek, miért is vagyok boldogtalan. Akkor mindig elfogadta, és megértette, de a megszokás és a kényelem nagy úr.

Tudom, az asztalra kellett volna csapnom, úgy, hogy kettétörjön, és kiordítani magamból, hogy ha nem változtat, vége, kiábrándulok. De nem tettem. Mindez végül olyan fájdalmas eseményekhez vezetett, amiknek - így utólag átértékelve mindent - talán muszáj volt megtörténniük, hogy a sokk hatására mindketten elinduljunk egy másik úton.

Én annyira másik úton indultam, hogy szinte biztos voltam abban, hogy onnan már nem lehet visszafordulni. De a férjem - a kezdeti düh, pánik, csalódottság, fájdalom ellenére - szeretett annyira, hogy félretette az egóját, és megpróbálta a lehetetlent. És ezt nem fogom tudni elégszer megköszönni neki.

Kaptam tőle időt, hogy számot vessek és változzak. És ő is átgondolta a közös életünket, és változott. Azáltal, hogy azzá a férfivá vált, akire mindig is vágytam, én is azzá a nővé váltam, akit megérdemel. Most mindketten járunk pszichológushoz, külön-külön. Nekünk ez rengeteget segít. És közben újra felfedezzük és megismerjük egymást. Próbáljuk bepótolni mindazt, amit a hülyeségeink miatt korábban nem tettünk meg.

Közös programok, hétvége kettesben, összebújás, sok-sok őszinte beszélgetés. 22 év után újra szerelmes lettem a férjembe. Sőt, olyan mélységben és intenzitással éljük meg a mostani érzelmeinket, ahogy korábban soha. Mert megjártuk a pokol bugyrait, de képesek voltunk visszamászni. És ennek semmi más titka nincs, csak ennyi:

Ha kellően erősek az alapok, ha kellően mély a szeretet, és mindketten maradéktalanul akarják, igenis fel lehet támasztani egy haldokló kapcsolatot. Sőt, fel lehet éleszteni azt a tüzet is, ami már szinte nem is parázslott. És még jobban fog lobogni, mint egykor, mert őszintébb és letisztultabb érzelmek tartják életben.

MINDIG ADJATOK EGY UTOLSÓ ESÉLYT! Megéri...

Nyitókép: Shutterstock