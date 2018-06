"Tizenöt éves korom óta randizom. Elfáradtam. Hol van a nagy ő?" - Minden Szex és New York rajongó emlékszik Charlotte örökbecsű mondatára, melyet azóta is rendszeresen emlegetünk.

És bár a sorozat több szempontból is felnyitotta az egyedülálló nők szemét, a kérdés égetőbb, mint valaha: miért számol le egyre több harmincas szingli végleg a szerelemmel?

Ahogy a női-férfi szerepek, úgy a párkapcsolatok dinamikája is visszavonhatatlanul megváltozott az elmúlt évtizedekben. Hiszen a nők karrierépítésével párhuzamosan elkezdődött a klasszikus feleség-anya kép lebontása is. 40 éve minden háztartási terméket el lehetett adni egy olyan reklámmal, amelyben anyu mosolyogva, frissen ondolált hajjal vasal.

De ma már sokkal kreatívabb ötletekre van szükség, ugyanis a nő helye már nemcsak a konyhában van, hanem ott, ahol éppen akarja - partnerrel vagy anélkül. Az utóbbi választás egyre jellemzőbb, és bár a "harmincas egyedülálló nő = magányos vénlány (macskával)" közhely még tartja magát, az új társadalmi-kulturális folyamatok már elkezdték feszegetni a merev sztereotípiákat.

Létezik, de nem tipikus?

Reprezentatív felmérést nem végeztem, csupán szűkebb és tágabb környezetem egyes jelenségeit villantottam fel. Ezért természetesen nem jelenthető ki, hogy a Szex és New Yorkban megjelenő karakterek tömeges számban élnének köztünk. S bár én is úgy vélem, hogy a szíve mélyén szinte mindenki vágyik a Nagy Őre, nem mindenkihez érkezik meg. Ettől függetlenül az élet nem áll meg, és valamennyien arra törekszünk, hogy a számunkra legboldogabb életformát alakítsuk ki. Akár pasi nélkül. Ebben mi is az elítélendő? Na, ugye?