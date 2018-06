Tíz évig volt jó feleség. Aztán csak feleség, végül exfeleség. Ezzel a két mondattal összefoglalhat az életéből huszonöt évet. Borzasztó, hogy ennyivel le tudja írni.

A fejében élt egy kép arról, hogy milyen a tökéletes feleség. Természetesen a saját érdekei elé helyezi a családtagjai az érdekeit, és feloldódnak a közösben. És ez így jó. Ennek egyik alaptétele a házastársi hűség. Hogy soha, sehol, senki mással. Ez evidencia. Ha két ember szereti egymást - és hogyne szeretné, hiszen összeházasodnak -, akkor nem lehet másként.

Csak egyvalamit felejtett ki a képletből: a másik embert. Meg azt is, hogy a szeretet nem konstans, állandóan változik, akár percenként is - hol erősebb, hol gyengébb. Ő úgy kalkulált, hogy ha nem csalja meg a férjét, akkor ő a jó feleség.

Végül is a férje is jó férj volt. Jóképű, sokak által irigyelt, jól kereső. És hitte, hogy ő sem csalja meg őt. Szépen éltek. Ez azt jelentette, hogy kívülről minden tökéletes volt. De belül? A házasságuk tizedik évében egyik este, amikor az ablakokba tett virágládákban locsolta a begóniáit, megvilágosodott. A férje nem úgy szereti őt, ahogy régen, és igen, már ő sem. A felismeréstől megijedt: mi lesz most?! Hát, semmi. Ez volt az álmodozás vége, a felnőttkor, a tudatos élet kezdete.

Aztán egy hosszú kádban ücsörgés közben megszületett az a gondolata, hogy meg fogja csalni a férjét. Igen, csak ilyen egyszerűen. Még csak elméletben volt kész erre, de tudta: ha megteszi, akkor utána ismét meg fogja. Nem keresett hozzá partnert, mert mindig volt valami fontosabb. Rohanni kellet az óvodába, iskolába, a zeneiskolába, a három gyerek ezerféle programjára. Közben szégyellte magát, hogy jó dolgában nem tud magával mit kezdeni, és csak egy kósza kalandon jár az esze.

Persze se kaland, se pasi nem volt még sehol. Mert elméletben már annyira belegabalyodott, hogy elképzelte, mi lesz, ha beleszeret. Vagy a férfi őbelé, de annyira végzetesen, hogy utána zaklatni fogja. Vagy mi lesz, ha kiderül? Mit szólna hozzá a férje? El kell ezt egyáltalán mondani? Évekig annyira lefoglalták ezek a gondolatok, hogy magára a megvalósításra nem jutott energiája - de őszintén szólva kedve sem.

Aztán az egyik fia új helyen kezdett dzsúdózni. Az edzője egy nem túlságosan szimpatikus, óriási, 130 kilós, kigyúrt, tetovált ember volt. Az újonnan érkezett gyerekek szülei egy edzésen végig a teremben maradhatnak, hogy lássák, mit csinálnak hatvan perc alatt. Ott ült Gyuszi bácsi mellett a padon. Utasította a gyerekeket, és közben egymáshoz hajolva, suttogva beszélgettek. Nagyon közel kellett hajolniuk egymáshoz, annyira, hogy érezte a leheletét az arcán, és az illatát, a nyugalmát. Nem tudott máshová nézni, megbabonázta ez a hatalmas ember.

Az edző végtelen kedvességgel, türelemmel, de mégis határozottan irányította a gyerekeket. Olyan volt, mint egy varázsló. Egy jó nagy, tetovált varázsló. Alig várta, hogy vége legyen az edzésnek, és utána beszélgethessenek. Természetesen a gyerekről és a cselgáncsról. De egészen más járt a fejében. Ő azt szerette volna, ha Gyuszi bácsi kézen fogja, és elindulnak. Azt nem tudja, hová, csak azt, hogy vele akar menni messzire, talán a világ végére.

Nem gondolta tovább, de tudta: annyira vonzódik ehhez az emberhez, hogy az szinte fáj. Fáj, hogy nem érhet hozzá, fáj, hogy nem csókolhatja meg, nem simogathatja végig a tetoválásokat, nem bújhat mellé, belé... Ott és abban a pillanatban a bőre alá, a fejébe, a szájába. Érezni akarta, kívül és belül. Remegett a teste, a szeme előtt csak egy őrült nagy felkiáltójel villogott. Őrültség! És mégis milyen jó érzés. Szabadnak érezte magát, mintha azt tehetné, amit csak akar!

Persze nem tett semmit sem. De, mégis! Fejben minden megtörtént. És álmában is. Gyuszi bácsi megfogta a kezét, ő engedelmesen követte, és az öltözőben egymásnak estek. Volt, amikor olyan sokáig tartott, és annyira intenzív volt ez az álombéli összegabalyodás, hogy többször is arra ébredt, hogy elélvezett.

Annyira jó volt az elméleti szex, hogy soha nem akarta kipróbálni, tényleg ilyen lenne-e a valóságban. Gyuszi bácsinak így is a legjobb helye volt benne. Minden értelemben. Aztán előkerült egy egyetemi szerelme. Találkoztak, és azonnal tudta. Már a gyakorlatban is.

