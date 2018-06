Elhagytak - vége a világnak. Vagy te hagytál el valakit - szintén vége a világnak. Megcsalt, mást szeret, észre sem vesz - világvége van! De te imádsz ebben a posztapokaliptikus pokolban létezni, szóval nem is bánod, ha még egy darabig gyakorolhatod a mazochizmus különböző válfajait.

Jöjjön néhány betartandó "jó tanács" - amik felettébb hasznosak lesznek, ha az idők végezetéig szeretnél szenvedni:

Szaglászd végig azokat a parfümöket, kozmetikai szereket, amiket a kapcsolatotok alatt használt! Még ütősebb, ha a befújsz egy pólót az exed kölnijével, és abban alszol. Tedd ki az éjjeli szekrényre az összes tőle kapott ajándékot, hogy reggel és este is ez legyen az első és utolsó dolog, amit meglátsz. Éjjelente a közös számaitokat hallgatva sírd álomba magad! Főzz meg minden olyan ételt, amit anno együtt is elkészítettetek! Találkozz minél többet a barátaival, hogy ezzel is nehezítsd az elválást. Nézegesd folyamatosan a Facebook üzenőfalát, és próbálj elméleteket gyártani, hogy a lány, akivel pózol, vajon az új barátnője-e... Tiltsd le, hogy ne tudjatok írni egymásnak! De amikor már épp kezdenél meglenni nélküle, gyorsan oldd fel a tiltást, és írj rá! Illuminált állapotban kérdezd meg tőle, hogy gondol-e még rád. Menj el az összes helyre, ahol együtt voltatok. Siránkozz napi szinten azon, hogy miért lett vége, és te mit rontottál el.

+1 Amikor már újra randizol, állapítsd meg minden jelöltről, hogy egyik sem olyan jó, mint az exed.

Ezeket a lépéseket követve garantálható, hogy több hónapos gyötrődés vár még rád, aminek bizony te magad leszel az okozója!

A szerelmi bánatnak megvannak a maga szakaszai. Először úgy érzed, kiszakítja a szíved a helyéről, és belehalsz a fájdalomba. Majd jön a gyász időszaka, de később enyhülni kezd ez az intenzív szenvedés is. Onnantól kezdve a te felelősséged, ha a javulási fázis közben vissza-visszarántod magad a siránkozásba. Magyarán: épp másznál ki a kútból, de félelmedben inkább visszaugrasz. De miért tennél ilyet?

Jólesik az együttérzés, amit másoktól kapsz?

Csoportos átkokat lehet szórni a borzalmas exekre a barátnőkkel?

Megvan a maga "bája", ahogy az ember lánya telesírja a párnáját a Titanic főcímdalára?

Még a reménytelen szerelem is SZERELEM, ezért a "szerelem rajongók" nehezen válnak meg magától az érzéstől?

Akárhogy is, a legtöbben egyszerűen csak nem hiszik el, hogy annyi csalódás után végre megérdemelnék a boldogságot, ezért görcsösen kapaszkodnak a boldogtalanságba. Úgyhogy rázd meg magad, hölgyike, és csak előre! Senki, de senki nem fontosabb a saját életednél, és az álompasi is csak akkor találhat rád, ha te magad is elhiszed, hogy megérdemled őt...

"Szeretlek, de magamat jobban!" /Samantha, Szex és New York/

Nyitókép: Shutterstock