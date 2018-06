Általánosítani rettentően könnyű. És jobban belegondolva nem is kell hozzá szinte semmi: csak némi sértettség, átgondolatlanság és egy csipet éretlenség - a rosszabbik fajtából...

Többnyire arra megy ki a játék, hogy te elhárítsd a felelősséget, hiszen a veled történt negatív élményekért kizárólag a környezeted felelős. Ez igaz lehet hétköznapi apróságoktól kezdve a karriereden át a magánéletedig bármire:

Sokkal könnyebb azt mondani, hogy minden arcpakolás szar, csak mert az a három, amit kipróbáltál, kiszárította a bőröd.

Marha egyszerű azt állítani, hogy a nők nem alkalmasak pilótának, csak mert te történetesen nő vagy, és éppenséggel csapnivaló a térlátásod.

És azt is játszi könnyedséggel kijelentheted, hogy azért nem találtad még meg a párodat, mert minden mai férfi selejtes...

Az utóbbit kiemelve szeretném megjegyezni, hogy eleve logikai hiba van a rendszerben. Hiszen ha tényleg úgy gondolnád, hogy aki férfinak született, az eleve csak idióta lehet, akkor nem akarnál velük kapcsolatba kerülni. Vagy akkor te most a selejtből akarod kihalászni a legkevésbé selejtest? Nem hinném.

Sokkal valószínűbb, hogy olyan emberre vágysz, aki a te értékrended szerint normális - tehát feltételezed, hogy talán mégsem minden hímnemű ember egy tömegszerencsétlenség. Akkor most mit is szeretnél elérni azzal, hogy telekürtölöd a világot azzal, hogy szerinted minden pasi bunkó?

Arra gondoltál már, hogy rád vet rossz fényt, ha nem a saját érdemei alapján ítéled meg az embereket, hanem egy csoporthoz tartozásuk miatt? Plusz hidd el nekem, ha véletlenül pont egy normális pasiba futnál bele, nem fogod meghozni a kedvét ahhoz, hogy udvaroljon neked, ha csak úgy sugárzik belőled a megkeseredett előítéletesség.

De ha mégis vállalkozna szíved meghódítására, nem várhatod tőle, hogy az idők végezetéig bizonygassa, hogy nem egy semmirekellő szoknyapecér - csak mert ő is olyan nagydumás, mint az exed, aki fűvel-fával megcsalt.

Jelentem, nem a világ legtökéletesebb kapcsolatában csücsülve osztom az észt, én magam is szingli státuszban vagyok. Csak éppenséggel tisztelem annyira az ellenkező nemet, hogy nem írom le őket globálisan a saját negatív tapasztalataim miatt. Pedig amúgy vannak. Mint mindenkinek. De ha hagynám, hogy emiatt tüske maradjon bennem, akkor olyan pasikat is büntetnem kellene, akik nem tehetnek semmiről. Nem utálhatok mindenkit, csak mert múlt héten olyan Tinder üzenetet kaptam, amitől majdnem leestem a székről.

Arról nem is beszélve, hogy aki keres, az talál. Szóval, ha csak a negatív tulajdonságokra koncentrálsz, az előbb-utóbb találni is fogsz egyet. Már csak azért is, mert a legjobb szándékba is bele lehet látni a rosszat, ha elég eltökélten próbálkozol. Másodszor pedig egy negatív emberhez mások sem fognak kedvesen, normálisan viszonyulni. Na, ezt hívják úgy, hogy önbeteljesítő jóslat...

Persze, ha csak a saját sikertelenségedet szeretnéd palástolni azzal, hogy az összes felelősséget a pasikra hárítod, akkor jó úton jársz. Pont, mint amikor úgy próbálsz ruhát vásárolni, hogy nem veszel tudomást arról a pár plusz kilóról, ami felszaladt rád. Mivel túl fájdalmas lenne beismerni, hogy le kell állnod a reggeli muffinnal, elkezded a gyártó céget hibáztatni, hogy francnak gyártanak anorexiás törpékre méretezett ruhákat.

De kérdem én, szerinted ez fair play?

Persze van, hogy az ember rosszul választ. Előfordul, hogy te mindent jól csinálsz, és mégis rosszul sül el. Ez benne van a pakliban. De tudni kell különbséget tenni aközött, hogy csak rossz embert sodort melléd az élet, esetleg épp te vonzódsz a jellemhibás pasikhoz - és aközött, hogy te vagy a tökéletes nő, aki küzd a selejtes férfi nemmel...

Nyitókép: Shutterstock