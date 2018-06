A férjem szerelmes lett - veszélybe került az egész életünk...

- Köszönöm, hogy fogadott, doktor úr - mondta a nő, de az orvos csak hideg bólintással felelt. - A férjemről lenne szó. 12 éve élünk együtt, idáig minden rendben volt.

- Rendes, tisztességes, megfontolt emberek vagyunk. Mikor összekerültünk, ügyeltünk rá, hogy szerelemről szó se essen. Még a vonzódás esélyét is kiküszöböltük: mindig az erős alkatú, szőke férfiak keltették bennem azt a bizonyos, beteges gerjedelmet, a férjem ezzel szemben vékony, fekete - ezért választottam. Összeházasodtunk, minden az egyezségünk szerint zajlott. Két gyermekünk született, én őket neveltem, a férjem pedig építgette a karrierjét. Előre megterveztük, mennyit túlórázik, hány évente lép előre, mikor jöhet a nagyobb ház, a jobb autó...

- A lényeget - vetette közbe az orvos.

- Igen. Egészen idén tavaszig tartottuk az előírás szerinti menetrendet: heti egy szeretkezés, évente egy nyaralás és családi társasjáték minden vasárnap. Márciustól azonban a férjem... Nem is tudom, hogy mondjam...

- Csak nyugodtan. Ne aggódjon, hallottam én már sok mindent!

- Nos, tudom, csak annyira kínos... Azt hiszem, belém szeretett.

- Hm...

- Igen - suttogta megsemmisülve a nő. - Én igazán nem tehetek róla. Nem tettem semmit, hogy kiprovokáljam. Ugyanabban a ruhában fogadom évek óta, mikor hazaér a munkából. Magam vágom a hajam, mindig ugyanolyanra. Sima, fehér textil fehérneműt hordok. Tartom a szabályt: csak semmi bomlasztó változatosság!

- És mégis?

- Igen. Az első jeleknél még azt hittem, beteg. Furcsa üzeneteket küldött. Szmájlikat. Szívecskét! Aztán egy nap beállított valami egészen különös dologgal.

- Mi volt az?

A nő szétnézett. Nem volt a rendelőben rajtuk kívül senki, mégis halkan, szégyenkezve mondta ki:

- Virág.

- Rózsa?

- Honnan tudja?!

- Tipikus. Tovább!

- Tiltakoztam, próbáltam a lelkére beszélni, de aztán már csőstől jött a baj. Meglepett egy wellness hétvégével. Két napig csak fürödtünk, ettünk, és...

- És?! - kérdezte az orvos szemrehányóan.

- Ez a másik... A szex. Hirtelen kevesellni kezdte a heti egyet, váratlan helyzetekben is kezdeményezett. Hiába próbáltam ragaszkodni a jól bevált hagyományos pózhoz, nem átallott megfordítani és... A végén már mindenfelől csinálta, kérem! Én ilyet még nem is láttam. És hörgött közben! Mint egy vad, akit meglőttek. Régen pikk-pakk, 10 perc alatt végzett, gépiesen, ahogy kell. Most meg csak csinálja és csinálja és...

- Ne mélyüljünk el a részletekben, értem.

- Nem tudom, mit tegyek. Az egész életünk veszélyben forog. Nem hajlandó túlórázni, azt mondja, siet haza hozzám. A költségvetésünk is felborult. Aranyláncot vett nekem, csak úgy. Nem mondom, szép, de máris két hónappal később tudjuk megvenni a házat, amire gyűjtünk. És a gyerekek, kérem! Milyen felelőtlen példát fognak látni? Nevetséges érzelmi kitöréseket?! A múltkor például főzés közben az ülepemre ütött, azzal a felkiáltással, hogy "Milyen kerek popód van, te asszony!"

- A diagnózis egyértelmű. Szerelmes önbe.

- Már én is rájöttem - mondta zavartan a nő.

- Akkor miért keresett fel?

- Szeretném tudni, hogy ez... ez a kórság vajon fertőző-e.

- Miért? - nézett rá gyanakvó tekintettel az orvos, mire az asszonyka fülig vörösödött.

- Tudom, hogy szégyen, de... mostanában különös dolgokat tapasztalok magamon. Mintha nem is én lennék. Várom, hogy a férjem hazaérjen, folyton rá gondolok. A múltkor majdnem megcsókoltam, pedig nem is volt szexnap. Kérem, adjon valami szert, ami még időben...

- Nem segíthetek.

- Kérem!!!

- Sajnálom. Önök elvesztek. Kiszámíthatatlan, felelőtlen élet vár magukra. Káros szervi reakciók. Vérnyomás-ingadozás. Magas pulzusszám. Visszafordíthatatlan. Küldje be a következő pácienst!

- De hát csak lehet tenni valamit?!

- Viszontlátásra!

A nő felállt. Megértette, hogy nincs gyógyír. Ezek a kórságok már csak ilyenek. Kilépett az ajtón, és hirtelen úgy érezte, nem küzd tovább, úgyis mindegy már, ha ilyen gyógyíthatatlan beteg. Elővette a telefont, és - életében először - remegő kézzel írt egy szerelmes sms-t a férjének.

