Az önbizalom egy kicsit olyan, mint a jó idő: nagyon várjuk, aztán örülünk, mikor kisüt a nap - de legközelebb már csak az tűnik fel, hogy megint jönnek a felhők...

Az önbizalommal is így vagyunk valahogy. Ha úgy érezzük, végre megjött, akkor örülünk, aztán megszokjuk, hogy van. De mikor megjelennek életünk egén a felhők, és megint elveszítjük az önbecsülésünket, akkor csak állunk, és várjuk, hogy legyen megint. Egy dologban viszont különbözik a napsütéstől: az önbizalom nem jön-megy csak úgy magától. El lehet veszíteni, és újra kell építeni. Az én önbizalom-fejlesztésem alfája és ómegája a futás lett.

Nálam nemcsak felhők érkeztek, sokkal inkább egy tornádó, ami elsodorta az életemből a férjet és az apát. Olyan hirtelen történt, hogy csak álltam ott, és nem volt túl sok ötletem a jövőmet illetően. Inkább csak reméltem, hogy létezik valami csodamódszer, amivel vissza tudom építeni a már csak nyomokban érzékelhető, szanaszét esett önbizalmamat.

A könyvekben mindig bíztam, azzal kezdtem: olvasás. Ezernyi betű és szó. Segítség. Módszerek. Elolvastam jó párat. Minimálisat talán javult a helyzet. Aztán kerestem tovább, de nem nagyon találtam a tuti megoldást. Valamiért nem merült fel bennem, hogy a virágkötészet, a reiki vagy a szalmabábkötés alkalmas lenne arra, hogy felébressze az összetört és mélyen eltemetett belső erőmet. Aztán jött egy kollégám, és megkérdezte, hogy nem segítenék-e az Ultrabalatonos csapatnak. Egy futó visszamondta a részvételt, helyette keresnek valakit.

"Mit veszíthetek?" - gondoltam. Volt még két hónap felkészülni, és mivel mindig sportoltam (korábban futottam is), ezért igent mondtam. Másnap reggel korán keltem, hogy elmenjek edzeni. Így kezdődött. Ennek már hat éve. A futás és én azóta is együtt vagyunk, sőt, közös gyermekünk is van: önbizalomnak hívják.

Miért pont a futás?

Nem csak ez, más sport is megfelelő lehet - például úszás, jóga vagy tánc. Inkább az a fontos, hogyan működik: bármilyen sporttal (amit szeretsz) lerakhatod az önbizalmad alapjait.

Kitartás

Ez az alapkő. Kipattanni hajnalban az ágyból, és elindulni a sötétben - akár hidegben, esőben, hóban és fagyban is. Netán késő este, munka után vagy hétvégén, kanapén punnyadás helyett. Elkezdeni mindig nagyon rossz, de utólag roppant büszke leszel magadra, hogy újra és újra megcsináltad. Megtetted az első lépést az önbizalom-építés útján.

Szenvedély

Bizony, ha becsülettel csinálod, akkor alig egy hónap, és rákattansz. Olyan, mint a drog. Hiányzik. Ha valamiért kimarad az aznapi adag, és meglátsz valakit, aki boldogan fut a sétányon, elfog a vágy, hogy te is mehess. Szenvedélyesen beleszerettél. Nincs megállás. Még egy lépés előre.

Bátorság és kihívás

Először csak egy félmaraton. Majd félmaraton terepen. Majd félmaraton a fagyos télben. De bátor vagy, és elindulsz. Nem is kérdés, hogy ekkor már jelentős önbizalmad van, hiszen anélkül el sem mernél indulni.

Társaság

Bármilyen sportot is választasz, előbb-utóbb tartozni fogsz egy bizonyos közösséghez. Olyan emberekhez, akik ugyanazt szeretik, amit te. Tagja leszel egy csapatnak, és örömmel üdvözlitek egymást az edzéseken, vagy akár egy versenyen. Örülnek neked, szurkolnak érted, segítenek, támogatnak. Önbizalmat adnak.

És nem mellékesen: bármilyen mozgásformát is választasz, a szervezeted meghálálja. Formásabb, egészségesebb lesz. Egyre jobban érzed majd magad a testedben. És már nemcsak a belső erőd miatt nő az önbizalmad, de a külsődre is egyre büszkébb lehetsz. Képzeld csak el, egy futóversenyen több száz férfi fut utánad!

