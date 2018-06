Legyél okos, szép, talpraesett, diplomás - minimum két pulyával a karodon. És mi van azokkal, akik nem akarják örökké az elvárásokat kergetni?

Neked sem tetszik ez a felállás? Én már nem is erőlködöm rajta. És mióta nem másoknak akarok megfelelni, sokkal jobban is érzem magam a bőrömben. Ha az alábbi pontokat szorgosan betartod, te is közelebb kerülhetsz a boldog Zen állapothoz.

1. Nem húzok melltartót!

Kivétel sajnos a munkahelyem, mert a nyolcvan pluszos férfivendégek így is megbámulnak. De azt például soha nem értettem, hogy télen minek a Michelin-baba kabát alá még egy szexi csipke... Bőven elég napi 8 órában két vascsíkot hordanom a póló alatt, utána - röstellem - nekem is jár a szabadság. Sajnos az alsó szomszédnak és az utca emberének is el kell viselnie ezt a látványt - ugyanis én nem csak télen engedem meg magamnak ezt a luxust. Nem mintha érdekelné bármelyikőjüket is...

2. Nem aggódom a kinézetem miatt.

Igen, ez az, amit senki nem fog elhinni nekem. Persze, jó génekkel vagyok megáldva, és ha megeszem egy adag zsíros lecsót, fogyok 3 kilót, de azért nem ez a teljes kép: például akkora metszőfogaim vannak, hogy kiharapom a pókot a sarokból. De nem érdekel, mert mindig kapok egy-egy bókot a mosolyomra. A ráncok jönnek, a hajszálak mennek, de még így is egy jó csaj néz vissza a tükörből. És igen, tényleg számít a kisugárzás. Van egy nőismerősöm, akiből csak úgy árad a vonzerő, igazi karakteres jellem - fél év kellett, mire észrevettem, hogy túlsúlyos.

3. Mit fog szólni a szomszéd vejének a bátyjának az apósa?

Nem tudom, mert nem érdekel. Ha a kisboltból kilépve még meghallom, hogy Szilvike és Julcsa néni rólam pusmog, akkor örülök, hogy feldobtam a napjukat. Véleménye úgyis van mindenkinek. Jó eséllyel van még hátra 50 évem - fél évszázadot nem vagyok hajlandó végiggörcsölni az amúgy is változó elvárások miatt.

4. Nem vagyok konyhatündér.

Sőt, múltkor a teát is elrontottam. Azon szerencsések közé tartozom, akiknek a párja szeret főzni - ettől az élvezettől pedig nem fogom megfosztani. A háztartást ketten visszük - mivel mindketten dolgozunk -, mindenki azt végzi el, amit kevésbé utál. Pár éve amúgy is kis híján felgyújtottam a kollégium konyháját - pedig az csak egy adag mirelit sült krumpli volt. Azóta tudom, hogy kell a poroltót szakszerűen használni.

5. Nem akarok csodanő lenni!

Minek hadakozzam a lehetetlennel? Nem lehetek egyszerre laza és elegáns, szőke és vörös, 180 cm-es topmodell, aki egyben cuki kislány is. De ez nemcsak rám igaz, hanem még a leghíresebb bombázókra is. Lefogadom, hogy reggelente még Pamela Anderson vagy Angelina Jolie lehelete is büdös. Ha csak egyszer rászánsz 5 percet, hogy nem méricskéled a kőkemény másfél kiló súlyfeleslegedet, rájössz, hogy dugig vagy jó tulajdonságokkal - külsővel, belsővel egyaránt.

Nem leszek álszent, ettől függetlenül számtalan apróságon görcsölök. A főnök szemöldökrezdülése például a gyomorgörcseim első kiváltója, és az építő kritika után is garantált a félnapos rosszkedv. Éppen ezért kell redukálni a stresszforrások számát, mert mindent leszarni úgysem lehet.

Nyitókép: Shutterstock