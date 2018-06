Teljesen felkészületlenül ért, mikor először kaptam azt a választ a gyerektől, hogy "Adom." Pedig én csak azt kérdeztem tőle, megyünk-e moziba? "Adod? Mit adsz?" - kérdeztem vissza, ő meg kinevetett...

Aztán elmagyarázta, hogy az "adom" beleegyezést jelent, és igazából esze ágában sincs adni nekem bármit is. Innentől nem volt megállás. Jöttek sorra a számomra ismeretlen szavak: yolo, menci, száni... Az a gyerek, aki pár éve még selypítve formálta a tőlem tanult szavakat, ma már rövidítésekben kommunikál(na) velem, de nem értem, mit akar közölni.

#őskövületanyám

Próbálok lépést tartani vele, de nehezíti a dolgom, hogy bizonyos szavaknak - amik tegnap lettek menők valamelyik vlogger szájából - elég nehéz az általam ismert fórumokon fordítást találni. De ha megkérdezem a lányom, hogy mégis mi a francról beszél, akkor azonnal bekerülök a "hestegőskövületanyám" kategóriába. Elvárja, hogy megértsem a szlenges közléseit, de persze ne nyaggassam magyarázatért, mert nem született ő szleng szótárnak, vagy mi a csudának.

Egyébként "száni anci" vagyok akkor is, ha esetleg ismerem a szavakat, és még használni is próbálom őket. Mert a szlenges kifejezéseket csak a fiatalok használhatják - tőlem a gyerek csak azt várja el, hogy maradéktalanul megértsem. Ezért aztán igyekszem mindig ugyanabban a hangnemben, ugyanazzal a tónussal, és ugyanazokkal a szavakkal kommunikálni vele, mert ezeket már megszokta tőlem, és érti is - jó esetben...

Anci, tökre nem vagy menci!

Ráadásul a mai szleng szavak sokszor nagyon rövid életűek, ezért mire megtanulom őket, addigra megint csak "hestegőskövületanyám" vagyok, mert már nem is menci, amit vakerálok. Egyszóval jobban járok, ha hanyagolom a kiskamasz szlenget, mert ezektől csak bohóccá válok a szemében, és nem tiszteletre méltó felnőtté.

Lassan tudomásul veszem, hogy a mai világban 10 éves kor felett a szülőnek kell lépést tartani a gyerekkel, ha nem akar kiszorulni az életéből. És ehhez olyan apróságok is hozzátartoznak, mint a szleng ismerete. És ugyan a gyerek előtt tilos az alkalmazása, de felnőttek társaságban megengedett - sőt, szinte kötelező menőzni vele. XD

Egy kis gyorstalpaló:

száni: szánalmas

menci: menő

anci: anya

skippel: kihagy, lemond valamit (tanórát, találkozót stb.)

laggol: szakadozik (általában internetes játék)

bff: Best Friends Forever

adom: tetszik neki

szerivan: szeretlek

yolo (jolo): "You Only Live Once" (egyszer élünk) rövidítés

cringe: kínos

WTF: mi van?

swag: menő

yepp: igen

meh: unott hangutánzó szó

fake: kamu

lolcsi: aranyos

sopeszol: vásárol

respect (riszpekt, rp): tisztelet, csodálat

Nopp (nope): nem

PLS: please

lol: vicces

XD (ikszdé): nevetés

Neked van kedvenc vagy utált szlenges kifejezésed? Írd meg kommentben!

Nyitókép: Shutterstock