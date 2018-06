Az állattartás gondokkal és áldozatokkal jár, mégis, ha bevállalós vagy, érdemes befogadni egy szőrös (vagy tollas?) barátot az életedbe. Persze, nem mindegy, hogy milyet... Segítek választani, attól függően, hogy milyen típusba tartozol!

1. Mazochista

Imádod, ha uralkodnak fölötted? Másra sem vágysz, mint hogy egy előkelő lény fölényes elnézéssel tűrje a jelenlétedet? Lenyűgöz a báj és a kecsesség, akkor is, ha megtestesítőjét a lakásod legképtelenebb pontjain fedezed fel? Szívesen álldogálsz órákat az állateledel részlegen, hogy fogára való csemegét válassz a kedvencednek?

Ne gondolkodj tovább, neked macska kell! Egy puha bundájú zsarnok, aki hol hízelgő dorombolásával, hol közömbösségével bűvöl el.

2. Társaságkedvelő

Nem zavar, ha esőben és sárban is az utcákat rovod? Csíped, ha idegenek akarnak simizni az utcán? (Na jó, nem téged, hanem a veled lévő négylábút.) Kar- és vállizomra gyúrsz, így lazán el tudsz dobni százszor egymás után egy teniszlabdát? Kiskorodban imádtad a kötélhúzást, így a pórázzal zajló húzd meg, ereszd meg játékot is élveznéd? Jó futó vagy, tüzelési időszakban akár hegynek fölfelé is bírnád a 30 km/h sebességet, hogy szökésben lévő kedvencedet megakadályozd az utódnemzésben?

Nem vitás, kutyatartónak születtél. Szerezz be egy blökit, egy százdarabos kakizacsi csomag kíséretében!

3. Művészlélek

Nehezen lehet kihozni a sodrodból, mindent emelkedett lazasággal viselsz. Nem zavar a zaj, gondolataid bármilyen rikácsolást túlszárnyalnak. A padlón szétdobált magok látványát rendetlenség helyett természetközeli élményként éled meg. Nem rémít meg az sem, ha a szobába lépve hirtelen szárnycsapkodások veszélyeztetik szemed világát, mivel minden élőlény szabadságvágyát megérted.

A te műfajod a madártartás. Vásárolj madarat (és egyúttal egy nagyobb porzsákú porszívót). Költő, netán szövegíró vagy? Különösen ajánlom a papagájt: máris lesz egy rajongód, aki lelkesen szajkózza majd újra és újra a soraidat...

+1. A káosz gyermeke

Rég feladtad bárminemű rendszeresség betartását az életedben. A káosz és a zaj megnyugtató bizonyossággal kíséri napjaidat. Szemed sem rebbenne, ha éjjel, mikor pisilni igyekszel, mozdulataid csendes nesze reménykedéssel teli visítást váltana ki házi kedvenceidből. Elviselnéd, ha cérnahangú, éles "uíkolás" jelezné a reggelt, a délelőttöt, a délutánt és az estét. Lelkesen (és gyakran) cserélnéd a pisis-kakis almot. A minőségi fű beszerzése pedig legalább olyan fontos lenne az életedben, mintha megrögzött drogos lennél...

Gratulálok, tengerimalac gazdinak születtél! Legjobb, ha napi fél órát hagyod őket szabadon szaladgálni is. Hidd el, jó buli lesz: röfögve suhannak a padlón, bújócskát játszanak a függöny rojtjai között... Te pedig élvezheted az őskáoszt!

Nyitókép: Shutterstock