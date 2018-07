Az ugyebár tény, hogy hülyék mindenhol vannak - így a játszótéren is. Ezért meg sem lepődtem, amikor kiderült az egyik ismerős anyukáról, hogy azért nem viszi játszótérre a kétéves kisfiát, mert nem akar más anyukákkal beszélgetni.

Gyakorló anyukaként én is szembesülök vele, hogy valami feszkó/balhé mindig van - mindegy, hogy mikor, és melyik játszótérre visz az utunk. Na, de lássuk, hogy milyen fő típusai vannak a játszótéri anyukáknak!

1. A kőbunkó

A játszótér íratlan szabálya szerint minden játék egy picit közös. Mégis akad olyan anyuka, aki vérben forgó szemekkel néz, ha más gyerkőcök is szeretnének a csemetéje játékaival játszani. Sőt, még bunkón oda is szól, hogy "Az a miénk!!!"... Most komolyan, ha ennyire félti a kislapátjukat, akkor minek viszik magukkal? Ha pedig irigy, akkor meg milyen példát mutat a gyerekének? Egyébiránt pedig az ilyen szülőket a közösség nagyon hamar ki is veti magából.

2. Az idegbeteg

Ő az, aki üvölt minden szar miatt, és aki még a nagyobb gyerekeit is kizárólag ordítással tudja nevelni. De más anyukákkal is képes hosszú perceken át vitatkozni olyan dolgokról, mint például: kinek a hibájából lett MAJDNEM sáros a gyereke - mintha nem lenne mindegy, hiszen meg sem történt.

3. A mindent leszaró

Ő az, aki nem csinál egyebet, csak ül egy padon, és nyomkodja a telefonját. Még csak fel sem pillant, hogy csöpp porontya nem készül-e éppen nekifutni a pörgőhintának, vagy a mélybe vetni magát a mászókáról. Azt sem venné észre, ha a gyerkőce megenné más kölykök komplett uzsonnáját, vagy csurom vizessé ázna a játszótéri csap alatt - arról nem is beszélve, ha ne adj' isten, valaki kézen fogná a gyermekét, és elsétálna vele...

4. Az ősanya

Legszembetűnőbb ismertetőjele lehet, hogy nem babakocsiban, hanem hordozóban hozza a már futni képes gyermekét. Ha te nem szoptattad a kisbabádat legalább kétéves koráig, számára szaranya vagy. Ha azért hagytad abba a szoptatást, mert durva gyógyszereket kellett szedned, szintén szaranya vagy. Ő ugyanis nagyon szeret azzal dicsekedni, hogy még a négyévesét is tandem szoptatja a kicsi, félévessel egy időben - miközben kihordott lábon egy tüdőgyulladást.

5. Az igénytelen

Ez az a típus, aki sajnos annyira belecsúszott a taposómalomba, hogy teljesen elhagyta magát: nem visel melltartót, nem epilál, a hajmosás is csak nagy ritkán jön össze. Igazából én sajnálom őket, mert való igaz, hogy nem könnyű kitörni a mókuskerékből, de úgy gondolom, hogy igenis meg kell próbálni! Mert az rendben van, hogy estére már annak is örülsz, hogy lyuk van a fenekeden, de nem tudom, minek kéne történnie velem ahhoz, hogy zsírtól tocsogó hajjal mutatkozzam nyilvánosan...

6. Az üzletasszony

Könnyű észrevenni, ugyanis vég nélkül telefonál. Persze úgy, hogy az egész játszótér hallja: éppen egy nagyon sürgős és fontos ügyet intéz, amit senki, de SENKI más nem tud megoldani. És ha a csemetéje sírni kezd, amiért a mama nem játszik vele, még le is szúrja a kicsit - elvégre a játszótér nem azért van, hogy együtt játsszanak...

7. A túlféltő

Eleinte mindannyian féltjük a gyerekünket: nehogy nekimenjen a hinta, nehogy leessen a mászókáról, vagy homokot szórjanak a szemébe. De az már túlzás, mikor valaki csak akkor engedi homokozni a három éves gyereket, ha senki más nincs még a homokozó közelében sem.

+1 A jó fej

Na, igen. Sajnos belőlük van a legkevesebb. Ő az, akinek nem derogál rád köszönni, és talán még egy mosolyt is megenged magának, hiszen mindennap találkoztok a játszón. Ő az, akivel tudsz váltani néhány értelmes mondatot - ne adj' isten, tapasztalatot is tudtok cserélni. Ritka kincs az ilyen, hiszen hiába örömteli program időt tölteni a gyermekeddel, azért jólesik a felnőtt társaság, miután megépítetted a 32. homokvárat.

Nyitókép: Shutterstock