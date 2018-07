Egy normális értékrenddel és önbizalommal rendelkező nőnek egy foglalt férfi maximum a haver kategóriába esik. Pláne, ha még a barátnőjét is ismered. De vannak olyan típusú csajok, akik súlyos feltűnési viszketegségben szenvednek, és nem bírják ki, ha nem ők vannak a figyelem középpontjában.

A hajdobálós-affektálós csábító spiné főbb ismertetőjelei:

Ha társaságban vagytok, nem foglalkozik veled. A pároddal viszont jópofizik: közel hajol hozzá, esetleg egyfolytában megérinti, hangosan nevet még a béna viccein is.

Lépésről lépésre megpróbál kirekeszteni, kettesben lenni a pároddal, például neki is ugyanakkor lesz sürgősen dolga a pultnál vagy a dohányzó teraszon, amikor neki.

Ha hozzád szól, akkor az általában kedvességnek álcázott medúzacsípés. Tud egy tök jó sampont a számodra, persze ő nem ilyet használ, mert ez direkt zsíros-korpás hajra lett kifejlesztve... Jaj, te szegény, annyit dolgozol, hogy nincs időd edzeni? Ez sajnos meg is látszik.

Ha tudja, hogy valamiben jobb vagy, megpróbál túllicitálni. Neki természetesen fényesebb a karrierje, jobb a manikűröse, és sokkal szebb helyeken szokott nyaralni, mint te. Ugyanakkor a férfiak szemében ő a gyenge nő, akinek nehéz, akinek szörnyű teher nyomja a vállát, aki segítségre szorul.

Ártatlannak tűnő üzenetekkel, hívásokkal bombázza a párodat. Mind olyanok, amikbe nem igazán lehet belekötni, hiszen csak egy film címére kíváncsi, amiről a társaságban beszéltetek, autószerelőre van szüksége, vagy éppen pont a környéken járt, és érdekli, hogy melyik a legjobb kávézó. Ahova esetleg beülhetnének, CSAK beszélgetni, hiszen olyan jól megértik egymást. Milyen kár, hogy te pont dolgozol, és nem tudsz menni!

Az a legrosszabb ebben az egészben, hogy nehezen tudsz tenni ellene. Ha finoman szólsz a csajnak, még akkor is te jöhetsz ki hülyén a dologból, hiszen csak ártatlanul dumcsiznak, már azt sem szabad? És a végén még féltékeny fúriának állít be, és csoda, hogy szegény párod el bírja viselni azt, hogy ilyen rövid pórázon tartod.

Viszont ezt a férfiak többnyire nem veszik észre. Ha a párod egyben a legjobb barátod, a cinkostársad is, lehet, hogy maga hozza fel nevetve: láttad azt a szerencsétlen csajt, hogy nyomult rá? De ha otthon ellaposodtak a dolgok, vagy épp nincs veletek minden rendben, akkor nagyon sokat árthat egy csillogó szempár, akinek ő most éppen a megértő beszélgetőtárs és a hős lovag is egyben. Hiszen ki ne szeretné, ha így tekintenének rá?

Ha kiborulva reagálsz, még az is előfordulhat, hogy a vitákat megelőzendő, az újabb üzeneteket már titokban tartja a párod. Ez pedig semmiképpen nem jó irányba vezet.

A behálózás időigényes, taktikázós művelet, és általában nincsen hosszú távú célja. A hölgy egyszerűen csak egy nullának érzi magát, és ez az egyetlen, amitől az önértékelése kicsit feljebb megy a béka segge alól. A sorozatos hódítás az önbizalma mércéje.

Mit tudsz tenni ilyen esetekben?

Csupán a tények ismertetése után meg tudod kérdezni a barátaidat, hogy te reagálod-e túl, vagy valóban a sunyi behálózás esete forog fenn. Ha óvatosan utánakérdezel, előfordulhat, hogy több hasonló történet is előkerül a csajról.

Tudsz beszélni a pároddal is arról, hogy fordított helyzetben ő mit szólna.

Persze a legfontosabb a megelőzés... Egy kihűlőfélben lévő, akár problémás kapcsolatot is rendbe lehet hozni, ha mindketten tesztek érte. Kezdd el te, akkor is, ha nehéz! Legyen a párod számodra a hős lovag, és te számára a királylány! Hiszen ahol erős a kapocs, ott az ilyen eszement, hajdobálós fúriáknak esélye sincs, és csak saját magukat teszik nevetségessé.

Nyitókép: Shutterstock