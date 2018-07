7 főbűn, amivel kinyírhatod a szexuális életeteket

Az elején még mindent beleadsz, a hódítás összes csajos praktikáját beveted. Órákig tobzódsz a ruhásszekrény előtt, kipróbálod a YouTube-on látott smink tutorialokat, és minden egyes szőrszálat gondosan eltüntetsz.

Ez így megy az első hónapokban, még akár egy év után is, majd az összeköltözést követően lassan elkényelmesedsz. Na, ekkor jön a feketeleves! Lehet, hogy el sem jut a tudatodig, hogy a szexuális életedre irányuló erőfeszítések alulról súrolják a nullát. Hirtelen azon kapod magad, hogy még házasok sem vagytok, de már kihunyt a tűz. Amennyiben gondolkodnod kell, hogy felidézd magadban az utolsó hancúr időpontját, már baj van. Ezeket a bűnöket semmiképp ne kövesd el!

"Drágám, most jött ki a Trónok harca évadzáró epizódja, inkább hozz egy fröccsöt, kérlek. Kösziii!"

Ez a példa remekül tükrözi a fontossági sorrendet egy elkényelmesedett kapcsolatban. A Trónok harca megvár, és persze azt hiszed, hogy a párod is. De vajon meddig? Nyilván nem kell mindig haptákban állni, és az is érthető, ha te most inkább Havas Jonra vagy ráizgulva. De ebből ne legyen rendszer, mert a szerelmeddel jársz, nem a sorozatoddal.

"Fáj a fejem."

Tényleg fáj? Vagy csak lusta vagy megmozdulni és aktív szereplője lenni az ágytornának? Emberek vagyunk, elfáradunk, stresszesek leszünk, így teljesen érthető, ha épp nincs kedvünk aznap este adok-kapokot játszani. Sőt, néha az is beleférhet, hogy csak az egyik fél élvezze a kényeztetést. De fejfájásra hivatkozva kikerülni a szexet maximum egy ideiglenes megoldás lehet, ami hosszú távon egyáltalán nem kifizetődő. A többszöri visszautasítás után ne lepődj meg, ha a párodnak elmegy a kedve a kezdeményezéstől.

"Ma nem öltözöm fel, jó lesz itthonra a pizsama is."

Enyhén szólva is vágyölő. Olykor beleférhet egy-egy ilyen nap, de ha a pizsama bulik rendszeressé válnak, mert annyira lusta vagy, hogy még felöltözni sincs kedved, a párod nem egy nőt, hanem egy babusgatni való plüssállatot fog látni benned. Ettől még szeret, és tetszel neki így is, csak épp nem biztos, hogy rád fog gerjedni. Nem a barátnőddel vagy a szüleiddel élsz, hanem a kedveseddel, akit minden nap újra és újra meg kell hódítanod!

"Anya vagyok, nem szexistennő."

Attól, mert anya leszel, még ne felejts el nőnek lenni! Persze ez egy rohadt nehéz dolog, főleg, amikor még nagyon pici a baba, és folyamatos törődést igényel. Te kialvatlan vagy, nyűgös, az ágyról pedig csak egy kiadós alvás jut eszedbe, és még csak véletlenül sem a szex. Ilyenkor senki sem várhatja tőled, hogy egy szabad percedben kiéhezett vadmacskaként rohand le a párod.

De ahogy fokozatosan beleszoktok a gyerekkel az új rendszerbe, és neked is több tered lesz, kezdj el újjáéledni a hamvaidból! Amikor a gyerkőcnek kialakul a napi rutinja, akkor már nektek is jut egy kis lopott idő egymásra. És ekkor csak nőnek kell lenned. Hidd el, neked is jól fog esni!

"Ezt a vodka-narancsot még betolom."

Látott ő már mindenhogyan, egy kis részegség mit számít? Érzed, hogy kezdesz bekarcolni a baráti iszogatás közben, de ki előtt szégyellnéd magad? Majd életed szerelme hazacipel, sőt, a hányós lavórt is behozza éjszakára, miközben a hajadat fogja rókázás közben. Szexi... Ki lehet rúgni a hámból, ki lehet ereszteni a gőzt, be lehet csiccsenteni. De egész éjjel piásan fetrengeni a párod előtt az ágyban azért nem ildomos. Főleg akkor nem, ha rendszert csinálsz belőle.

"Nincs kedvem szőrteleníteni, sötétben úgysem látszik majd."

Az első randira még felkeresed a legmenőbb gyantázó szalont, az összeköltözés után nem sokkal meg már az egyhetes borostával is vígan eléldegélsz. Télen, hideg időben ez hatványozottabban fordul elő, engedsz a kísértésnek, és inkább elbújtatod azokat a fránya szőrszálakat. A párod is látja, hogy emberből vagy, és egy jó kapcsolat nem a szőrtelenítésen áll vagy bukik, mégis rengeteget számít, hogy még évek múltán is maximálisan odafigyelsz magadra és a nőiességedre.

"Szerintem nem gond, ha nyitva hagyom a fürdőszoba ajtót."

Az egymás előtti pisilés, nagy wc-zés, lábköröm vágás, tamponcsere és egyéb magánügyek könnyedén a tűz kioltásához vezethetnek. Hajlamos az ember túlságosan is megnyílni, belazulni, mivel úgyis elfogadjuk egymást, hát akkor miért játszanám azt a nőt, aki sosem pukizik? Pedig csak egy kicsit oda kell figyelni arra, hogy tiszteletben tartsuk a másik privát szféráját. Mert nem attól leszünk mélyen kötődő lelki társak, hogy egymás előtt is képesek vagyunk pisilni.

Hölgyeim, a főbűnök egyike a lustaság, amely a szexuális vágy legfőbb gyilkosa. Ne tökéletesek legyünk, csak szimplán igazi nők!

Nyitókép: Shutterstock