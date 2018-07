Ajkát a nő szájára szorította, és olyan hevesen csókolta, hogy a másik szinte megfulladt az ölelésében. De úgy tűnt, a nő nem bánta ezt, inkább még jobban hozzásimult a férfihoz.

A magas, kisportolt, jóképű férfit teljesen elragadta a vágy, és nem bírt betelni szenvedélyének tárgyával. A lélegzetük egybeolvadt, és a levegő csak úgy perzselt körülöttük. Mintha egy romantikus film happy endjébe csöppentem volna - pedig a valódi történet még csak ezután kezdődik majd. A kezdet és a vég egyszerre volt jelen e pillanatban: egymásra találás, majd egy közös élet elindulása.

A herceg ugyanis megérkezett. Na, nem az enyém, de éppen úgy örültem a más boldogságának, mintha engem talált volna meg a régen várt fehér lovas hódító. Hiszen ez reményt adott nekem is - és másoknak is példával szolgálhat arra, hogy a herceg márpedig igenis él, és egyszer csak betoppan.

Ráadásul az első sorba váltottam" jegyet", hiszen élőben nézhettem végig egy pár heves turbékolását. Kutya zavarban voltam, az igaz - mint mindig, ha mások intim pillanatainak vagyok szemlélője. De megértem, hogy nem bírják türtőztetni magukat, és még mások jelenlétében is úton-útfélen ölelnék, csókolnák egymást...

E kivételes férfi ugyanis minden elvárásnak megfelelt, melyet a nő felállított élete párjával szemben. Pedig nem tette alacsonyra azt a bizonyos lécet, melyet még ha meg is tudnának páran ugrani, nem biztos, hogy akarják is.

A párra találás 60%-ban szerencse!

Kiböjtölte, nem adta lejjebb az igényeit, és lám, egyszer csak valóra vált az álom. Természetesen nem varázsütésre történt a csoda. Annak ellenére sem, hogy egy párkapcsolati szakértő szerint az egymásra találáshoz 60%-ban szerencse kell. És bár ebben igaza lehet, de azt se felejtsük el, hogy még a szerencsének is esélyt kell adni. Mert ha ez a hölgy a Tindert a korábbi rossz tapasztalatai (és egyesek lesújtó beszámolói) alapján kilövi az ismerkedős felületek közül, soha nem találkozik a férfival.

Nos, a romantikus filmekben itt ér véget a történet, a valóságban azonban ekkor kezdődik. Hogy valóban az álompasi jött-e el, azt majd az élet eldönti. De az biztos, hogy nem kötött nagyobb kompromisszumokat, nem hitte el, hogy az ő korában - negyvenen túl - már minden jó pasi foglalt, és nem engedett az elvárásaiból. Miért is ne lehetne negyven felett rátalálni az Igazira?

Hiszen lehet, hogy éppen most jött el a másik számára is az az élethelyzet, a megfelelő idő, amikor ők ketten boldogok lehetnek együtt. Hányszor van olyan, hogy nem jó az időzítés, és az alábbi mondatokkal intenek búcsút egymásnak az emberek: "Ha nem most, ha nem itt, vagy nem ilyen körülmények között találkoztunk volna, akkor..." Ezért, ha az időzítés jó, akkor megtörténhet a csoda, melyre a legtöbben várnak.

És bár kérdeztem, hogy a hercegnek él-e valahol egy ikertestvére, sajnos még egy szál unokatestvére sincs. Ennek ellenére remélem, hogy az én hercegem is nemsokára megérkezik. :)

Nyitókép: Shutterstock