21. századi jelenségek ők, akik már az ókorban is léteztek, csak mostanság aggattak rájuk tetszetős neveket. Friendzone, Fuckboy és Badboy, azaz a haver a barátzónából, a csődör és a rosszfiú.

Úgy vonzzák a női szíveket, hogy a párkeresés során akarva-akaratlanul is beléjük futunk, csak aztán győzzünk kimászni ebből a maszlagból!

Srác a Friendzone-ból

A belső értékeket szem előtt tartó hölgyek alfája és ómegája lehet az a férfi, aki legjobb barátként funkciónál, hiszen a legsötétebb titkainkat is megoszthatjuk vele. A barátság még szorosabbá fűzése után már egymás lelki társai vagytok, és onnan csak egy hajszál választ el a gondolattól: "Miért ne lehetne több is köztünk, ha ilyen jól megértjük egymást?" Hiszen alapvetően ez lenne az ideális felállás: a párod a legjobb barátod is. Ha működik köztetek a kémia is, és alkalmanként még össze is bújtok, akkor bonyolódik a helyzet, hiszen átléptetek egy határt, ahonnan nehéz, vagy akár lehetetlen visszafordulni.

Ezzel abban az esetben nincs is gond, ha mindketten ezt szeretnétek, és a baráti viszonyt szerelmi kapcsolattá akarjátok alakítani. Akkor van nagy bukta, ha a srác úgy gondolja, ez csak "barátság extrákkal". Mert te ekkor már testileg-lelkileg túl mélyen benne vagy, és nem tudsz visszatáncolni a "csak haverok vagyunk" viszonyba.

Mit tehetsz?

Figyelj arra, hogy addig ne lépj át se testileg, se lelkileg egy láthatatlan határt se, amíg nem vagy benne teljesen biztos, hogy a másik is ugyanúgy vélekedik erről, mint te. Mindketten éreztek valamit? Ebben az esetben megér egy próbát a dolog, de azt mérlegeld előtte, hogy nemcsak egy fellángolásról van-e szó, nemcsak azért bújtok egymás ágyába, mert kéznél van a másik, hanem valóban komolyan is gondoljátok.

Fuckboy

Ártalmatlannak tűnő férfitípus, aki lehet a szomszédod, az egyik haverod vagy egy szórakozóhelyen megismert srác is. A kifejezés az életmódjára vonatkozik, és szinte biztos, hogy a 20-as éveid alatt legalább egyszer összefutsz egy ilyen szívtörővel. Bizony, ők azok, akik szerelmet ígérnek, de csak egy-egy éjszaka erejéig. Őszinte érdeklődést színlelnek, fifikásak, pontosan tudják, hogy mit kell tenniük és mondaniuk ahhoz, hogy lecsússzon rólad a bugyi.

A vadászat számukra igazi kaland, ezért nem restek megharcolni az éppen aktuális kiszemeltjükért. Bővelkednek romantikus gesztusokban is: becéző szavak, emlékezetes randik, féktelen bulik. Pezsgő élet és szenvedély lengi körül őket, a kisugárzásuk pedig egyszerűen lehengerlő.

Ember legyen a talpán, aki ellent tud állni ennek a carpe diem életérzésnek - de sajnos komoly szándékaik nincsenek veled kapcsolatban. Amint megkaptak, le is lécelnek, hogy aztán az új préda bekerítésén fáradozhassanak. Te pedig ott maradsz összetört szívvel, szerelmesen.

Mit tehetsz?

Mivel nem láthatod előre, hogy a srác, akibe belehabarodtál, tisztességesen közelít-e feléd vagy csak skalpokat gyűjt, ezért nincs könnyű dolgod. Egyértelmű a helyzet, ha az első együtt töltött éjszakátok után felszívódik, ám vannak, akik hetekig, hónapokig talonban tartanak lányokat, hogy ha épp nem ér rá az első számú kiszemeltjük, legyen B vagy C terv is.

Légy résen, és ne tárulkozz ki elsőre! Hallgass az intuíciódra, és ha jelez az a bizonyos vészvillogó, fogd menekülőre a dolgot, még mielőtt teljesen belebonyolódnál érzelmileg a kapcsolatba! Óva intő jel lehet például, ha egy tökéletes hétvége után napokra eltűnik, de szombat este spontán iszogatni hív.

Badboy

A rosszfiúk, akikről a legegetrengetőbb filmes szerelmeket is mintázták. Megvan az az igazi rosszarcú, alvilági figura, aki Robin Hoodként óvja az elesetteket, közben pedig simán leszedi a még nála is keményebb tagokat? Ez az elemi férfierő képes kiforgatni az egész világodat a négy sarkából, és megbolondítani még a legszelídebb lányt is.

A három felsorolt típus közül a rosszfiú nem csak átvitt értelemben véve a legveszélyesebb választás. Elrabolja a szívedet, és letaglóz, olyannyira, hogy a szerelemtől vakon már ne láthasd a fától az erdőt.Rebellis viselkedése miatt pedig békés jövőről ne is álmodj!

Egy idő után érezni fogod, hogy nem passzoltok, más az értékrendetek, és az izgalom, ami először vonzott, egyenlő a bizonytalansággal. Egy rosszfiú lételeme az adrenalin, akinek bonyodalmak nélkül sosem lesz teljes az élete. Ilyenkor jön a gondolat, ami a fejedbe kúszva azt súgja, hogy majd te megszelídíted, mint rókát a Kis Herceg. Hát nem! Kutyából nem lesz szalonna, ahogy egy vérbeli rosszfiú sem fog kezes báránnyá változni a csókjaid nyomán.

Mit tehetsz?

Egy badboy "csajának" lenni - nem véletlenül mellőztem a "barátnő" szót - igazi kaland: perzselő, impulzív, felejthetetlen. Olyasmi ez, amire mindig is emlékezni fogsz. Viszont bármennyire is fáj beismerni, ez a típusú kapcsolat nem tarthat örökké. Ha már érzed, hogy az izgalmat felváltja a szorongás, akkor engedd el, hogy csak a jó emlékek maradjanak meg!

Nyitókép: Shutterstock