Anyukaként biztos te is észrevetted már, hogy a játszóterek külön kis ökoszisztémával rendelkeznek. Egy itt eltöltött napsütéses délután pedig kiváló alkalom arra, hogy két fogócska között tanulmányozhasd a legkülönfélébb mami típusokat.

Figyelem, a cikk iróniát és humort tartalmaz! A szereplők kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.

1. A fitneszmami

Kizárólag csilli-villi sportcipőben, fitnesz gatyóban és kockahas villantó topban jelenik meg a játszótéren, ahova 3 kerekű futó babakocsival érkezik. A kocogástól enyhén gyöngyöző homlokkal konstatálja, hogy természetesen ma is ő a legcsinosabb mami a téren. Gyorsan készít is egy szelfit a gyerekeivel, és azonnal tolja fel Instára #EdzésUtánÉdesaPihenés hastaggel.

Pelenkázótáskája különböző méretű ételtartó dobozokkal van tele, melyek csak és kizárólag bio-öko uzsonnákat rejtenek. A te Túró Rudidra úgy néz, mintha magát az ördögöt látná, és gyorsan elmormol egy miatyánkot. Nála ugyanis tiltólistás minden édesség. Kölesgolyóval és mungóbabcsírás szendviccsel viszi be a végső, minden anyukát megsemmisítő csapást. Ha szóba elegyedsz vele, azonnal a kezedbe nyom egy gyerekeknek készült mintaétrendet, neked pedig helyet foglal kedvenc fitnesz órájára.

2. Az önjelölt Szülői Munkaközösség elnöke, aka a buzgómócsing

Különös ismertetőjegye, hogy kétrét görnyedve szemetet szed a játszótéri kerítés tövéből, majd bosszankodva feljegyzi a kis noteszébe: a kapu nem felel meg az EU biztonsági irányelveinek. Hamar kiszúrja az új szülőket, és azonnal le is csap rájuk. Két perce sem beszélgettek, de már be is jegyzett a játszótéri padok újrafestése nevű - természetesen általa szervezett - mozgalom időbeosztásába. Még fel sem ocsúdtál az első sokkodból, de már a "szülői közösség a játszótérért" Facebook csoport tagja lettél, és várja tőled a választ, hogy milyen virágpalántát fogsz vinni a következő közösségi munkára.

3. Mrs. Tökéletes

Az ő gyereke mindent hamarabb csinált, mint bárki másé. Már 2 hetesen átaludta az egész éjszakát, félévesen szobatiszta volt, és még ovi előtt franciáról angolra műfordította Baudelaire-t. Ez pedig csakis annak köszönhető, hogy ő mindent, de tényleg mindent tökéletesen csinál. Fejből idézi az összes gyereknevelésről szóló könyvet, és nem hezitál kioktatni, hogy mit hogyan is kéne helyesen csinálnod.

Mert szerinte te amúgy mindent elrontottál, amit csak lehetett. Naponta 6 fogásos ebédet főz, az üveges bébiétellel sosem kínozná a gyerekeit. Az igazi természetes közege azonban nem a játszótér, hanem a bébiúszás és/vagy a bébijelbeszéd tanfolyam.

4. A karrierista

A telefonjához már hozzánőttek az ujjai. Két hívás között mosolyogva integet a gyerekének. Tipikus mondata: "Mindjárt, Szívem, csak még megírom ezt az e-mailt!" Tárgyal, meetingel, feladatot delegál. Ismertetőjegye, hogy magassarkúban és kiskosztümben érkezik a játszótérre. Gyereke el van halmozva a legmenőbb játékokkal, aki mégis hozzátok csapódik homokozni, mert anya megint nem ér rá...

5. A túlféltő

Fixa ideája, hogy a gyereke konstans életveszélyben van. Onnan ismered fel, hogy a játszótér széléről hangos vezényszavakat kiabál: gyere ide, mássz le onnan, ne egyél gilisztát! Az ő gyereke minden olyan egzotikus betegséget elkapott már, amikről csak az interneten olvashatsz. Gyermekorvosa a nagy tapasztalatára való tekintettel fel is ajánlotta neki egy asszisztensi állást... Akkor érzi jól magát, ha a gyereke szorosan mellette ücsörög a padon, mert így tutibiztos nem eshet semmi baja.

6. A veterán

Na, ő az a típus, aki fára mászik, homokvárat épít, csúszdázik, és még vicces hangokat is kiad fogócskázás közben. Te meg irigykedve figyeled, és nem érted, hogy neked miért nincs ennyi energiád. Már minimum 3 gyereke van, és lazán veszi a legrázósabb akadályokat is. A táskájában csak azt cipeli, ami tényleg kell, és semmilyen felesleges cuccal nem terheli magát. Két perc alatt lerendezi a legdurvább hisztiket, és a szemében ott csillog a tapasztalt anya minden nevelési titka. A te küzdelmeidet nosztalgiával figyeli, és soha senki felett nem ítélkezik.

7. Az ősanya

Szuperkötődő gyereket nevel, és legfőbb ellensége a babakocsi. Ha tehetné, fürdéskor is magára kötözné a gyerekét. Kizárólag otthon szül, ha lehet, felfújhatós medencében, meditációs zenére, egy sámán társaságában. Vigyázz vele, mert a burokrepesztés szó hallatán a szívéhez kap, és ijesztően elfehéredik! Ő az, aki tényleg bárhol képes szoptatni. Leginkább a tömött 4-6-os villamoson szereti táplálni gyermekét. Ismertetőjegye az indiai mintákkal díszített háremnadrág és a derekáról lelógó hordozókendő.

A görbe tükröt félretéve, minden mami csodálatos munkát végez. Nem vagyunk egyformák, és egyik mami sem tökéletes. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy egyik mami sem jobb vagy rosszabb a másiknál - csak más. Mindannyian azon vannak, hogy a gyermekeiknek a lehető legjobbat adják, és ezért csodálattal tartozunk nekik.

Nyitókép: Shutterstock