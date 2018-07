Nőként nyilvános wc-t használni nem annyira egyszerű. Fél kézzel tartod az ajtót, nehogy kinyíljon, fogaid között a táskád pántja, próbálsz úgy pisilni, hogy véletlenül se kelljen hozzáérned semmihez, és a padlót se töröld fel a művelet alatt a hosszú kabátoddal, amit a hónod alatt szorongatsz.

Ugye neked is ismerős az a helyzet, amikor benyitsz egy nyilvános mellékhelyiségbe? Mindenki roppant csinosan libben ki a fülkéből, könyökkel nyitva az ajtót, nehogy hozzá kelljen érnie a kilincshez, aztán még órákig kezet mosnak, meg szépítkeznek a tükör előtt. A női wc-k állapota mégis kritikán aluli.

Amikor Mark Renton a Trainspottingban kereste a drogot a wc csészében, és a hányingerrel küszködött, akkor Chanel illatosítóról meg carrarai márvány padlóról álmodott - általában én is így érzem magam, amikor nyilvános mellékhelyiség használok.

Ha egy férfi valaha is belép egy női mosdóba, hát tuti, hogy örökre kiábrándul az egész női nemből: a körbepisilt wc deszka, a kefe használatának hiánya és a szétdobált wc papír még csak a lightosabb változat. És ez nem csak hajnali kettőkor a diszkóban fordul elő, hanem fényes nappal is bárhol: benzinkúton, plázában, moziban, étteremben.

Én is hülye vagyok, mert igyekszem valamelyest kulturált állapotban átadni a fülkét, így nemcsak magam után kell a budit pucolnom, hanem az előttem lévő igénytelen után is. Fúj. De legalább az utánam következő nem gondolja azt, hogy barlangban nőttem fel, és talán a takarító néni sem kap aznap szívszélhűdést.

Most komolyan szeretném tudni, hogy milyen lény az, aki összepisili a padlót, felragasztja a használt betétet a falra, szétdobálja a véres tampont és összekeni a használt wc kefével a falat. Vagy mindezt egyszerre. Mi jár ilyenkor a fejében? Tuti, hogy olyan is olvassa ezt a cikket, aki csinált már ilyet. Miért tetted ezt?

Elképzellek, ahogy szexin hozzásimulsz a párodhoz, illatosan és tisztán, mint egy igazi nő - előtte meg a wc takarítók mindennapos rémálmát okoztad. Olyan kíváncsi vagyok: egy lázadó tini lány vagy-e, aki nem kapott otthon nevelést, vagy egy frissen fodrászolt irodavezető, kiskosztümben?

Nevetséges, hogy mi, nők, az igényesség csúcsának állítjuk be magunkat, akik üdék, illatosak, és szivárványszínű, csillámos rózsaszirmokat hagynak maguk után a wc-ben. Ehhez képest a "mellékelt ábra" azt mutatja, hogy sem igényesek, sem tiszták nem vagyunk.

Komolyan szégyellem magam a nőtársaim nevében, ugyanakkor bosszant, hogy attól kell félnem, hogy összeszedek valamilyen fertőzést, csak mert pár nő neveléséből kimaradt a civilizált wc használat.

Egyiptomban élve láttam, hogy amikor megelégelték az utcákat elborító szemetet, és meg akarták könnyíteni a közterület-fenntartók munkáját, plakátokat raktak ki, amikre az volt írva, hogy: HA A TE ÉDESAPÁD LENNE SZEMÉTSZEDŐ, AKKOR IS MINDENT ELDOBÁLNÁL MAGAD UTÁN?

Hasonlót kérdezek én is: ha édesanyád lenne a takarító, akkor is ilyen állapotban hagynád magad után a wc-t? Nem hiszem. Lányok, nők, asszonyok, kérlek legyetek olyan igényesek a nyilvánosban is, mint ahogy otthon tennétek!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock