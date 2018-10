Csak 22 évesen vesztettem el a szüzességemet, konkrétan a diplomámat előbb szereztem meg. Azelőtt hat éven keresztül csak egy fiúé volt a szívem, vele viszont nem lehettünk egymáséi - amit utólag nem is bánok.

A hormonok persze addigra már aktívan dolgoztak, és mikor "kiszerettem" belőle, egy új világ nyílt meg előttem. Nemcsak meglegyintett a szabadság szele, hanem arcon csapott, és őrült sebességgel ragadott el. Viszont úgy éreztem, hogy a legelső együttléthez "illene" megvárni legalább egy kósza érzelemfoszlányt valaki iránt.

De hiába akartam lányregényes románcot, a hormonok végül győztek - és nem várakoztam. Persze ennek is megvan a maga előnye, hiszen a fiatalkori szerelmek általában nem tartanak örökké - viszont a szex még közelebb hozza a feleket, így az elválás is fájdalmasabb. Örülök, hogy nincs efféle keserédes emlékem.

Belecsaptam hát a sűrűjébe. Az első srácot még 24 órája sem ismertem, amikor megtörtént a dolog. Tudtam, hogy ügyes és végtelenül figyelmes lesz velem - nem is tévedtem. Már előre letisztáztam vele a helyzetemet, és a szándékaimat, így később sem volt félreértés vagy probléma.

A másodikkal már megütöttem a bokámat. Ő már régóta tetszett - és akkor még nem tudtam, hogy ha egy férfi nem csak külsőleg vonz, akkor annak fájdalmas vége lehet. Akkor tanultam meg, hogy nem szabad akárkivel lefeküdni, és akkor jöttem rá arra is, hogy milyen az, ha csak az egyik félnek vannak érzelmei. Persze utólag, felnőtt fejjel azt mondom, hogy az ilyen tapasztalások tanítottak meg vigyázni magamra.

Aztán szép sorban jöttek a többiek. Úgy éreztem, hogy van abban valami észveszejtően izgalmas, ha lebontod a korlátaidat, és semmilyen gátat nem szabsz magadnak. Nyilván észnél kell lenni és felmérni az adott szituációt. Csak olyan kalandba érdemes belemenni, amiben még biztosan irányításod alatt tudod tartani a helyzetet. Kíváncsi huszonévesként jót tettek ezek az élmények - legalábbis, ami az önbizalmamat illeti.

Ugyanis a recept általában pofonegyszerű volt: kerülj közel a pasihoz a buliban, hagyd, hogy elcsábítson, a többi pedig vagy jön magától, vagy nem. Sok minden így is kimaradt, nem játszott sem az édeshármas, sem a lányok - bár ezekkel kapcsolatban nincs is hiányérzetem. Semmilyen durvább dologban nem volt részem, bár egyszer az egyik hódoló beígért nekem egy jóféle kikötözést, de sajnos csak a szája volt nagy.

Persze egy nagyváros teljes inkognitójába burkolózva nem okozott nehézséget ilyen szabadon élni. A szüleim a messzi vidéken természetesen semmiről sem tudtak, a barátaim pedig nyitott természetűek. Mindemellett úgy gondolom, jobb kiélni magamat egy komoly kapcsolat előtt, mint közben vagy utána. Nem mintha lenne arra szabály, hogy hány pasival kell lefeküdni ahhoz, hogy később ne akarj kalandozni egy tartós párkapcsolat mellett.

Hiszen mindenki más és más, de attól még nem leszek ribanc, mert sok férfival feküdtem le. Az inkább a kérdés, hogy miért teszed. Én a magam örömére cselekedtem így. Soha nem csinálnám sem önbizalomhiányból, sem azért, mert a srác gazdag, és meg tudni hívni az összes koktélra az itallapról. Minden a szabadság megéléséről szólt.

És azért arra mindig odafigyeltem, hogy úgy rendezzem a körülményeket, hogy ne történhessen bajom. Mindig egy társasággal mentem el szórakozni, akiknek bemutattam az aktuális pasit, így tudták, hogy kivel megyek aznap haza. Mindig csak az én lakásomra mehettünk, és a biztonság kedvéért mindig be volt készítve a gázspray és az óvszer.

Viszont olyan is volt, hogy tök részegen csak az őrangyalomnak és a vakszerencsének köszönhetően nem lett bajom. Na, ezt például ma már teljesen másképp csinálnám. Akkoriban ugyanis fel sem fogtam, hogy egy-egy helyzetben milyen veszélyek leselkedhettek volna rám. Viszont ha most lenne egy huszonéves lányom, akkor mindent megtennék azért, hogy ezt jól az eszébe véssem. Abban az időben is veszélyes játék volt ez, a mai világban pedig még jobban észnél kell lennie az embernek.

Ma már egy szerető férfi mellett élek, és nem is vágyom az ilyen kalandozásokra.

Varga Lea

