Bizonyos szavaknak mágikus erejük van. A legnagyobb boldogságot hozhatják, hitet adhatnak, kapcsolatot építhetnek, és segíthetnek egy nehéz helyzetben.

Annak ellenére azonban, hogy a jó jelentéstartalmú szavak képesek legyőzni a rossz erőket, sokan egyáltalán nem, vagy csak ritkán használják őket. Általában bennem is több negatív érzés kavarog, mint pozitív, éppen ezért arra gondoltam, összegyűjtök néhány lélekfrissítő szót, ami bizonyítottan boldogabbá tesz.

SZERETLEK

Lehet, hogy ez a szó túl egyszerűnek és hétköznapinak tűnik, de meglepődnél, ha tudnád, hány ember képtelen kimondani valakinek: "Szeretlek!" Kérdezd meg magadtól, naponta hányszor és hogyan mutatod ki a szeretetedet a körülötted élőknek! Képes vagy-e szavakkal kommunikálni, legbensőbb énedet kitárva, vagy bezárkózol az elefántcsonttornyodba?

Korábban én is féltem őszintén felvállalni az érzéseimet, ezért inkább hallgatásba burkolóztam. Most már bátran kimondom, hogy SZERETLEK, és olyankor mindig elárasztja a szívemet az öröm. Te is tegyél a saját boldogságodért!

GYÖNYÖRŰ

A gyönyörű szóhoz pozitív értékítélet kapcsolódik, és valóban különleges energiával bír. Minél többször kimondod hangosan, annál jobban megnyílik előtted a világ csodásabb arca. Amikor dallamos hangzású szavakat mondasz, a belső rezgéseidet sugárzod kifelé, így a környezeted is befogadó lesz ezekre az impulzusokra.

Felkelés után mantrázd, hogy "Gyönyörű vagyok!" Ez rendkívüli erővel befolyásolja az önbizalmadat és a hangulatodat. Ha már reggel biztatod magad néhány önerősítő technikával, a napod is derűsebben fog indulni.

ELFOGADÁS

Bizonyára te is rengeteg olyan szót használsz a hétköznapokban, amik szomorúságot, fájdalmat és kétségbeesést okoznak számodra. Ahelyett, hogy átállítanád az agyadat egy örömmel teli, befogadó gondolkodásra - a szenvedés helyett. A megbocsátás és elfogadás a lelki kiegyensúlyozottsághoz vezető út lépcsőfokai. Ezen képességek gyakorlása megkönnyíti, hogy szintet lépj az önmagad és mások iránti szeretetben.

ÖLELÉS

A pozitív csengésű szavaknak jó kisugárzásuk van - ilyen az ölelés is. Ez az egyik legmeghittebb mozdulat két ember között, és talán nem is gondolnád, milyen fiziológiai csodákat képes előidézni. Növeli az összetartozás érzését, boldogsághormont termel, csökkenti a fájdalmat, a szorongást, serkentőleg hat az immunrendszerre, és oldja a stresszt. Minden egyes alkalommal, amikor átölelsz valakit, kinyilvánítod a szeretetedet, mégpedig olyan módon, amit szavakkal nem lehet kifejezni.

REMÉNY

Hatalmas erő lakozik ebben az egyetlen rövidke szóban. A remény a lélek rejtett motorja, egy jövőbeni állapot (cél) elérésére irányuló várakozás. Arra ösztönöz, hogy higgy magadban, és soha ne add fel, még akkor sem, amikor úgy tűnik, hogy minden elveszett. A remény azt is jelenti, hogy szeretnél fejlődni és túllépni azon, ami veled és körülötted történik. Amikor erőre van szükséged, ismételgesd magadban, az élet túl értékes ahhoz, hogy céltalanul és reménytelenül tengesd a napjaidat!

