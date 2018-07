Ha azt szeretnéd, hogy elfogadjanak olyannak, amilyen vagy, akkor te se mérj kettős mércével!

Ne befolyásoljon senkit, ha totál berúgsz az első randevún, és haza kell támogatni, hiszen amúgy egy tök kulturált csajszi vagy. Jobb, ha előre letisztázod, hogy nem fogsz senkire sem főzni, a kemény tojás a maximum, amit elő tudsz állítani a konyhában.

Add önmagad (legrosszabb változatát), hiszen a herceg fehér lovon majd egyből észreveszi a rejtett értékeidet, és így is, úgy is beléd szeret. Aki nem akar megismerni, az meg kapja be, nehogy már ne járjon neked az izmos félisten akkor is, ha évek óta elhanyagolod magad, és az edzőterem közelébe sem mentél. Hiszen fogadjanak el téged olyannak, amilyen vagy. Még a csapból is ez folyik... De valóban működik ez így?

Bárkivel előfordulhat, hogy nem tudja a kiszemeltje előtt a legjobb formáját hozni. Hiszen senki sem lehet mindig tökéletes külsejű, két lábon járó lexikon, aki ráadásul még humoros is. Mindenkinek vannak béna pillanatai, égő dolgai, és a legtöbben megközelítőleg sem úgy nézünk ki, mint Monica Bellucci.

Mégis gyakori jelenség, hogy azok a legkritikusabbak, ha ismerkedésre kerül a sor, akik a leghangosabban harsogják, hogy őket tetőtől talpig el kell fogadni. Sokszor a legkisebb erőfeszítést sem teszik meg, hogy jó benyomást keltsenek, ugyanakkor tökéletes külső és belső tulajdonságokat várnak el a másik nem képviselőitől.

Az önbizalomhiány, a csalódástól való félelem sajnos sokszor önvédő, támadó viselkedéssel párosul. Előfordulhat az is, hogy attól tartasz, nem leszel elég jó, ezért a vesztesek nyugalmával elengeded magad, és erőfeszítést sem teszel, hogy kedvező színben tűnj fel. Aztán a rossz fogadtatástól való félelmedben sokszor megelőző támadással reagálsz.

Én nem járok egy ilyen suttyóval, aki nem ismeri a legjobb borokat, képes volt kérni egy pohár vébékát!

Képzeljétek, akkora bunkó, hogy még diplomája sincs!

Olyan ronda pólóban volt a srác, hogy végig égett a pofám a plázában az első randin!

Biztos vagy benne, hogy ha amúgy tetszik a másik, kedves, humoros, és az érdeklődési körötök is hasonló, akkor tényleg kizáró ok, hogy véletlenül ly-vel írta a "muszájt" az sms-ben?

Jó lenne azt hinni, hogy különlegesek vagyunk, mint a fokhagymaszósz (ahogy nagyim mondta mindig), és jár nekünk a tökéletes partner - de az a helyzet, hogy ahol az embernek jogai vannak, ott általában kötelessége is. Aki hibátlan partnert szeretne, attól szintén elvárható, hogy ő maga is az legyen.

A jó hír az, hogy tökéletes emberek nem léteznek. Így neked sem kell annak lenned.

Lehetsz nyugodtan szeleburdi és tökéletlen külsejű, és ha egy kicsit nyitottabban, elnézőbben állsz a másik nemhez, sokkal nagyobb eséllyel találsz hozzád illő párt. Hiszen a másik megismerése, az összecsiszolódás amúgy is legalább hónapokig tartó folyamat. Így még az is előfordulhat, hogy az lesz életed párja, aki izgalmában valamit elszerencsétlenkedett az első randevún.

Nyitókép: Shutterstock