Kell egy bőrönd a ruháimnak - meg egy a flakonjaimnak...

Hajnali 3 van, 4 óra múlva felszáll a gépünk, és én még mindig nem haladok a pakolással - csak egyre kétségbeesettebben nézem a kanapéra szórt flakon halmot.

Persze a ruháim már napok óta a bőröndben vannak, le is mértem: 21 kiló. Marad 2 kiló a fürdőszobai dolgokra. Az olyan extrákról, mint a hajformázóm, ilyenkor le tudok mondani, de egy normális hajszárítóra akkor is szükségem van.

Ebből nem engedhetek! Ugyanis a hotelekben lévők feje nem elég hosszú, így amíg a hajam tövét szárítom, a gép hátulja beszívja a tincseim végét. Micsoda probléma, ugye? Aztán meg nézzek ki úgy, mint egy felégetett szénaboglya?! Még mit nem! Szóval igenis, 650 gramm lefoglalva a hajszárítómnak!

A pipere cuccokkal egyszerűen képtelen vagyok zöldágra vergődni. Tusfürdő, sampon, balzsam, intim mosakodó gél, dezodor, arctisztító, kontaktlencse folyadék, naptej, napozás utáni balzsam, krémek... Ez már rögtön 2 és fél kiló lenne, és ezek még csak a legfontosabbak.

2 kiló még kenyérből is kevés lenne egy hétre!

Na jó, mindenki nyugodjon csak le! Már rutinos vagyok: amiből lehet, beszereztem mini verziót. Amiből meg fontos a márkahűség - például sminklemosó vagy intim mosakodó - ahhoz már évekkel ezelőtt vettem kis utazós flakonokat, amikbe minden indulás előtt bőszen töltögetek. De ez még piciből is rengeteg! Pontosan 700 gramm lett a mini csomag az utazós fogkefével együtt.

Ami azért baj, mert ott vannak még azok a termékek, amiket nem lehet csak úgy bármibe áttölteni: kontaktlencse folyadék, hajlakk, dezodor és társaik. Ezek együtt egy kilót nyomnak, és nem tudok belőlük lecsípni. Naptejből meg nyilván nem merek csak minit vinni, úgyhogy jön mind a 300 gramm és a 200 grammos napozás utáni balzsam is. Szóval, megint két kiló felett vagyok bőven. És a sminkkészletem még sehol. Hát ez nem lehet igaz!

Oké, akkor keressünk egy kisebb kölnit, a hajkefe helyett egy kis utazós vackot, a vattacsomagból meg elviszek csak napi egy korongot! Hajlakk helyett pedig talán megteszi egy hajgumi is. Amúgy is most készülök kitépni a hajkoronám nagyját.

A drágám meg persze édesdeden hortyog a hálóban, abszolút hidegen hagyja ez az egész. El kéne lesnem a trükkjét! Rápillantok a bőröndjére: ott fekszik nyitva, a ruhák tetején pedig egyetlen hanyagul odadobott flakon figyel. Fel van rajta sorolva az összes testrész, hogy azok tisztítására, ápolására és hidratálására mind alkalmas.

EGYETLEN rohadt flakon! Hát megőrülök! A többiről meg azt gondolja, hogy úgyis lesz nálam, tehát minek csomagoljon külön? Hát hogy ne lenne? Hiszen a nők azért járnak nagy táskával, hogy az is mind elférjen benne, ami a pasijuknak kell.

Egyszer amúgy én is kerestem nyaralás előtt 3in1 sampon-balzsam-tusfürdőt. Az eladónő fintorogva és nagyon lenézően közölte is, hogy nőknek olyat nem gyártanak. Én, igénytelen dzsungellakó, mit is képzeltem?!

Az órát nézem, és lassan agyérgörcsöt kapok. Hihetetlen, hogy minden egyes utazás előtt el kell ezt játszanom, még akkor is, ha csak a szüleimet látogatom meg. Mert még ha nincs is súlyhatár, akkor sem cipelhetek magammal három kilónyi fürdőszobát. Hirtelen felindulásból - a dezodor, a fogkefe és a naptej kivételével - visszadobálok mindent a fiókba. Majd megtanulom beérni a hotel tusfürdőjével.

Jaj, de meg fogom ezt bánni!

Pálfy Dalma

Nyitókép: Shutterstock