Figyelem! Az írás csakis erős idegzetűeknek ajánlott! Egy párkapcsolatot sokféleképpen el lehet rontani a kezdeti időben. Számos kiváló, mások által is használt eszközt és módszertant kipróbáltam, mire végre megtaláltam a tökéletes technikát.

A legoptimálisabb megoldás igen rugalmas: otthon, munkahelyen, de igazából bárhol könnyedén alkalmazható - mindezt alacsony költségvetés mellett.

Hozzávalók: igen jelentős önbizalomhiány, és egy nem normálisan működő női agy. No, és nem utolsósorban a pasi jelöltről se feledkezzünk meg! Ellenkező esetben az összetevők listája hiányos, a recept pedig nem hozza meg a várt eredményt.

1. Rendszeresen keresd az új jelölt hibáit!

Mivel tökéletes ember nincs, így bizonyos, hogy a kiszemelted hibázni fog. Szóval, mindig kétkedve fürkészd az összes cselekedetét! Sose tégy különbséget a véletlen és a szándékos hibák között, mindent a szándékos kategóriába sorolj! Biztosan direkt lépett rá a lábadra, szándékosan ejtette le a kabátodat, és azért töltött magának először italt, mert bunkó... Egyértelmű, hogy nem izgul, csupán tiszteletlen, nemtörődöm, és valójában nem is tetszel neki - de nem baj, mert nem is hozzád illő!

2. Gyárts prekoncepciókat!

Ha nem gyűlik össze elegendő számú hiba, akkor mindenképpen kombinálj! (Bár ez a tevékenység önmagában is végezhető.) Fontos: kizárólag a magad által kialakított, a valóságtól lehetőleg teljesen elrugaszkodott elképzeléseidhez ragaszkodj! Ha netán a jelölt meglepetésből eléd megy a munkahelyedre, azonnal gyúljon fény a kis fejedben: csakis ellenőrizni akar! Hisz a figyelmesség, udvariasság már rég kiment a divatból. De legalábbis biztosan nem te leszel a kivétel, aki egy igazi lovagot talált maga mellé.

3. Mindig gondolj arra, miért nem fog működni ez a kapcsolat!

Ha úgy érzed, a hibák és a prekoncepcióid ellenére is működőképes lehet ez a szerelem, akkor kapcsold az agyad még durvább fokozatba! Csak arra koncentrálj, hogy ez miért nem fog működni! Ha igazán profi akarsz lenni, akkor írd fel mindezt egy papírra is, gondosan ügyelve arra, hogy pozitív dolgokat véletlenül se említs!

4. Hasonlítgass! Lehetőleg az exszel hasonlítsd össze az új jelentkezőt!

Meglehetősen sokat ront a helyzeteden, ha az ismerkedési fázisban folyton az exedet emlegeted, nem is beszélve az együtt töltött boldog időkről. Mindenki szereti, ha folyamatosan versenyeznie kell egy már állítólag nem fontos személlyel. Ha ügyes vagy, mindezt úgy csinálod, hogy persze az ex álljon nyerésre.

5. Szakíts legalább naponta! Ha szóban nem is, de fejben mindenképpen!

Fehér ruhákra és együtt töltött évekre véletlenül se gondolj! Hisz neked ez nem fog működni. Mert hát pont neked, pont most... miért is jönne össze? Örök kárhozatra vagy ítélve, a szingli magányról nem is beszélve. Szóval, minden találkozó előtt gyakorold a szakítós szövegedet (tükör előtt), hogy frappánsan reagálhass!

A gondolataid alapjául használd az 1-4. pontokban megszerzett ismereteket! Így anélkül, hogy nagyobb erőfeszítést tettél volna, szinte már készen is vagy! Ugye milyen egyszerű? Ha netán a jelölted ezek után is kitart melletted... no, akkor gondolkodj el, de nagyon!

