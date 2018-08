A fiam négy-öt éves lehetett, amikor bejött a fürdőszobába, mikor éppen fürödtem. Rám nézett, és angyali mosollyal ezt kérdezte: "Anya, mikor leszel megint nem olyan, mint a Rupert bohóc? Mert akkor majd szívesebben megyek veled strandra."

Az avatatlanok kedvéért: Rupert bohóc egy körte alkatú, kissé trampli mesefilm szereplő volt, kedvesen domborodó pocakkal. Ennél jobb fogyókúrára motiváló szöveget nem nagyon tudok elképzelni. Ettől függetlenül úgy érzem, kicsit el vannak tévedve a fiatalok, legalábbis ami a normális testképet illeti.

De persze hogy is lehetne valakinek egészséges felfogása a meztelen testről, amikor tökéletes testű modellek kacsintanak ránk az óriásplakátokról, két kattintással rányomulhatsz a közösségi oldalak legjobb(ra retusált) nőire/pasijaira, és táthatod a szád a felnőtt oldalakon terpeszkedő cicababák domborulatai láttán?

Nem beszélve a médiából ránk ömlő, tökéletesre plasztikázott és photoshoppolt ötvenes celebekről, akik öt gyerek után is ugyanolyan karcsúak, ránctalanok és kortalanok, mint amilyen én 18 évesen voltam.

A meztelen test látványa egyébként is akartalanul zavarba hozza az emberek nagy részét. Nem beszélve arról, amikor a sajátunkat kellene mutogatnunk. Az alapprobléma itt az, hogy nem tudjuk, mi a természetes. Aki gyermekkorától kezdve csakis tökéletes idomokkal szembesül, abban nem csupán a nagyvilágban futkározó, hétköznapi emberek keltenek visszás érzéseket, hanem adott esetben saját maguk is.

Hiszen nem tudnak megfelelni annak a képnek, amit önmagukban kialakítottak, és "ideális testalkat", illetve "jó nő" vagy "jó pasi" címkével láttak el. Ha meglátnak egy túlsúlyos vagy lájtosabb aputesttel megáldott, alulöltözött embert, azt visszataszítónak, elfogadhatatlannak találják - még akkor is, ha ez éppen a tükörképük.

A dolog negatív hatása jobb esetben "csak" abban merül ki, hogy gondolatban kritizáljuk a kicsivel erősebb testalkatú embertársainkat. Rosszabb esetben odáig fajul, hogy az egészséges, jó alakú fiatal lányok addig kísérleteznek mindenféle tuti fogyókúrával, amíg bulimiával vagy anorexiával kerülnek pszichiáterhez.

Habár ennek a problémának a megoldására még mindig nincsenek tökéletes eszközök, de talán valami elkezdődött. Hiszen egyre többször futunk bele a neten plus size modellekbe, és sok molett hölgy vállalja fel, hogy ország-világnak úgy mutatja meg testét, ahogy az édesanyja megszülte.

És persze azért a hozzáálláson is lehet változtatni, főleg, ha már a család szintjén is próbálkozunk vele. Azóta már a fiam is megbarátkozott a gondolattal, hogy édesanyja történetesen nem Demi Moore. Habár szerencsére azóta már a Rupert bohóc testalkatom is a múlté...

Nyitókép: Shutterstock