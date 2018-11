Hisztis vagyok. Nagyon! Ha bekattanok, megállás nélkül csak mondom a magamét, és ha még dühös is vagyok, na, akkor kezdj el imádkozni! Mert ha nem csinálsz valami igen meggyőző becsúszó szerelést, akkor vége a világnak és neked is! Menekülj inkább egy oroszlánketrecbe! Jobban jársz....

Na, még egy hisztis nő a világban, ugye? Nem nagy ügy, hiszen, Kedves Férfiak, már megszoktátok. A nők ilyenek kérem, nincs ebben semmi újdonság. És még sárkányok is, hárpiák, akik ok nélkül csesztetnek benneteket, miközben szegény fejetek erről egyáltalán nem tehet...

Jó, tudom, hogy valóban léteznek olyan csajok, akik képesek azon is kiakadni, mert nekik ma nem tetszik, hogy kék az ég, és persze ezért IS te vagy a hibás. És minden más kellemetlenségért, ami aznap éri őket - és ezt mind a nyakadba is zúdítják. De tudni kell különbséget tenni aközött, hogy a kiakadás a nő saját frusztrációjából táplálkozik, vagy csak valami miatt betelt nála a pohár.

Nekem például bizonyos dolgokban kifejezett birkatürelmem van. De annyira, hogy még akkor is tűrök, amikor már nem kellene, és a hozzám közel álló nők azt mondják, hogy egy komplett idióta vagyok. Igen. Az vagyok, hisz azt is csinálok magamból - vagy hagyom, hogy azt csináljanak belőlem. Ez leginkább a párkapcsolataimban mutatkozik meg.

- Mi az, amit nem szeretsz egy párkapcsolatban?

- Ha elhanyagolnak, és ha problémám van - amit el is mondok -, azt leszarják, és nem tesznek azért semmit, hogy megoldjuk!

Ez a beszélgetés nagyjából minden eddigi kapcsolatom elején elhangzott, és mégis a legtöbb ezen bukott el. Persze mindegyiknek rendkívül imponáló volt az a türelem, amivel viseltettem a baromságaik iránt, mondták is, hogy milyen kedves, megértő egy cukormókus vagyok.

És tudjátok mit? Sokszor ezzel rontottam el. Gondoljunk csak bele! A pasi csinál valami kiborítót - és itt nem a wc deszka, a középen nyomott fogkrém és a szétdobált szennyes fajsúlyú dolgokra gondolok... -, és ezért a csaj lekapja a tíz körméről. Emiatt lehet, hogy egy nagypofájú, hisztis némber, de legalább nincs több meglepetés, be vannak lőve a határok. És ha emberünknek van esze, ezt ő többet át nem lépi, mert a sárkány lepirítja még a nem létező szőrszálait is.

De vannak olyan cukormókusok, akik birkának öltöznek, és igen türelmes állatként - izé... nőként -, normál hangnemben és stílusban próbálják kezelni a necces helyzeteket. Talán túlságosan is elnézőek. Ezért mit hisznek a férfiak? Hogy nincs itt kérem, semmi baj!

Mert amíg nem kiabál, nem dob ki legalább napi kétszer, nem szór rám kígyót-békát, és még az anyukámat sem emlegeti, akkor még a határon belül vagyok! Szóval, feszegethetem tovább, de igazából néha kicsit át is lóghatok...

Aztán Cukormókusnak elgurul a mogyorója, és rámarkol arra a bizonyos másikra - mert már rohadtul megunta, hogy ötször... nyolcszor... tízszer elszajkózta ugyanazt, és semmi változás nem történt. Ettől dühös, frusztrált, csalódott és igazán harapós lesz, és ekkor éri meglepetés szegény férfiemberünket, hogy ezt a nőt meg mi lelte...

Egy egészen kicsit sem furcsa, hogy akkor kerül elő a sárkánypor, amikor nemtörődöm vagy, és még szemétkedsz is? Érdekes egybeesés, ugye? Egy hangos kiakadás lehet olyan, mint egy sziréna, ami azt jelzi, hogy valami komoly baj van. Igen, vannak rosszabb napjaink. Amikor megjön a havink, és reggeltől estig szenvedünk. Amikor a gyereknek be nem áll a szája egész nap, és este semmi másra nem vágyunk, csak néma csendre, énidőre, meg egy pohár borra...

De nem könnyíthetnénk meg egymás életét azzal, hogy lehetőleg elsőre komolyan veszitek, amit mondunk? Na, jó... talán még egy második alkalom is belefér. De könyörgöm, ne kelljen százszor elmondani ugyanazt, mert aztán jön a pokol - és te is mehetsz oda!

Igenis van az indokolt hiszti, és tudjátok mit? Örüljetek neki, hogy legalább próbálkozunk, és nem csapjuk rátok egyből az ajtót, hogy itt a vége! Megadjuk az esélyt a változásra, mert fontosak vagytok. És ha szerintetek nem ez a legjobb módja, akkor tegyetek azért, hogy ne kelljen idáig eljutni!

Nyitókép: Shutterstock